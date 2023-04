Politico ucciso in diretta tv da finto giornalista mentre viene scortato dalla polizia in India Atiq Ahmed, in carcere per vari accuse, è stato ucciso da un finto giornalista mentre veniva scortato dagli agenti. Era appena sceso da una camionetta della polizia, che lo stava scortando in manette per un controllo medico.

A cura di Antonio Palma

Terribile omicidio in diretta tv in India dove un ex politico locale, Atiq Ahmed, è stato ucciso da un finto giornalista mentre veniva scortato dalla polizia a Prayagraj, capoluogo del distretto di Allahabad, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. L’uomo, in carcere per vari accuse, era appena sceso da una camionetta della polizia, che lo stava scortando in manette per un controllo medico in un ospedale della zona, quando è stato vittima dell’agguato sabato sera.

Una persona che si era finta giornalista, che si accalcava tra microfoni e telecamere che precedevano e seguivano l’uomo, improvvisamente ha estratto una pistola colpendo alla testa la vittima da distanza ravvicinatissima prima di esplodere un secondo colpo all’indirizzo del fratello di Atiq Ahmed, uccidendo anche lui.

Nel filmato, ampiamente condiviso sui social media e sui canali televisivi, si sente qualcuno che chiede ad Ahmed se ha partecipato al funerale del figlio, ucciso appena qualche giorno fa. L’ex politico ha appena il tempo di rispondere che non gli è stato permesso e poi viene freddato.

Nell’agguato sono rimasti feriti anche un poliziotto e un giornalista. Autori del duplice omicidio tre finti giornalisti che si sono rapidamente arresi e sono stati arrestati. Dopo i fatti, il primo ministro Yogi Adityanath ha ordinato un'indagine giudiziaria sugli omicidi e ha vietato i grandi raduni nei distretti dello stato dell'Uttar Pradesh per garantire la pace.

Atiq Ahmed ha avuto una lunga esperienza sia in politica che nel mondo criminale. È stato accusato di svariati crimini tra cui rapimento, omicidio ed estorsione e condannato all'ergastolo nel marzo di quest'anno in un caso di rapimento. Prima dell’agguato mortale, aveva affermato di temere per la sua stessa vita, mesa in pericolo da parte della stessa polizia.