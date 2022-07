Pistola puntata sul prete e rapina in chiesa durante la messa, spariti gioielli per oltre 1 milione La rapina è avvenuta durante la funzione domenicale in una chiesa protestante di Brooklyn, in Usa. Il pastore ha offerto una ricompensa di 50mila dollari.

A cura di Antonio Palma

Sono entrati in chiesa mentre il pastore pronunciava il suo sermone e pochi attimi dopo gli hanno puntato contro la pistola imponendo che gli venisse consegnato ogni cosa di valore. È l’assurda sequenza di una rapina avvenuta domenica scorsa in una chiesa protestante di Brooklyn, in Usa, che avrebbe fruttato un cospicuo bottino di oltre un milione di dollari in gioielli e altri oggetti di valore.

La scena è stata ripresa anche in un video da una telecamera piazzata all'interno della chiesa per registrare il sermone del pastore. Nel filmato si vede l’uomo che parla dal pulpito e poco dopo si accorge delle persone armate, alza le mani e dice "Va bene, va bene", prima di sdraiarsi a terra seguendo le indicazioni dei rapinatori.

Secondo la denuncia presentata alla polizia dallo stesso pastore, tre persone sono entrate nella chiesa dei Leaders of Tomorrow domenica con le armi da fuoco in pugno mentre era in corso la celebrazione religiosa.

I rapinatori pare siano andati a colpo sicuro prendendo di mira proprio il pastore, Lamor Miller-Whitehead, e sua moglie, noti per indossare vestiti appariscente, abiti firmati e soprattutto moltissimi gioielli.

“Mi sono subito messo a terra facendo capire che non avevo intenzione di fare niente, perché non volevo che i miei parrocchiani venissero feriti” ha spiegato il pastore alla WCBS.

“Mi sono tolto l'anello vescovile, la fede nuziale e mi sono tolto la catena vescovile, e poi avevo delle catenine d’oro sotto la veste, hanno tastato sul collo per vedere se c'era qualcos'altro, quindi significa che sapevano che ho altri gioielli" ha sottolineato Lamor Miller-Whitehead.

“Uno dei rapinatori è andato da mia moglie e ha preso tutti i suoi gioielli e puntava la pistola davanti alla faccia del mio bambino di 8 mesi", ha aggiunto il pastore offrendo una ricompensa di 50mila dollari per informazioni che porterebbero all'arresto delle persone che lo hanno derubato domenica.