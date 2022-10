Persino Solovyov cambia idea: “Forse l’operazione speciale di Putin non è stata una buona idea” Le ultime uscite del giornalista filosrusso Vladimir Solovyov farebbero pensare ad un suo cambio di pensiero sull’operazione voluta da Putin. Ma il conduttore della tv di Stato russa non sarebbe nuovo ad opinioni simili…

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Vladimir Solovyov, il giornalista ultrasovranista e ultrasostenitore di Vladimir Putin starebbe cambiando idea sulla guerra in Ucraina. Il conduttore della tv di Stato russa ha sempre appoggiato senza se e senza ma l'operazione speciale in Ucraina, ma ora le cose sembrano essere cambiato.

Come riporta Newsweek, il giornalista Francis Scarr, della Bbc, ha analizzato uno degli ultimi tweet di Solovyov che riprende fasi di uno dei suoi talk show in prima serata: "Siamo sicuri che Vladimir Solovyov non stia cominciando a dubitare che il lancio dell'"operazione militare speciale" sia stato un ideale così brillante?" si legge nella didascalia del tweet di Scarr.

"Ora analizziamo la questione della razionalità. Questa è forse la questione più interessante", ha detto Solovyov nella clip, secondo la traduzione fornita nel video. "Presto saranno quasi otto mesi dall'inizio dell'operazione e… beh, chiaramente non è più un'operazione militare speciale.

Leggi anche Cinque scomode verità su guerra e pace tra Russia e Ucraina

Lo stesso Scarr riporta che dopo quel tweet apparentemente non così filo-putiniano, Solovyov ne ha postato un altro di forte – e consueta – condanna all'Ucraina che "si stava veramente preparando alla guerra e che per questo ora la Russia si trova ad affrontare la Nato".

Questo apparente punto di riflessione di Solovyov arriva quando la guerra in Ucraina non accenna a fermarsi.

Tuttavia, Newsweek non è stato in grado di verificare in modo indipendente quando Solovyov ha fatto questi commenti.

Recentemente è diventato virale anche un video di Solovyov che una volta affermava che una guerra con l'Ucraina sarebbe "il peggior crimine a cui potresti pensare". Il filmato del 2008 mostra il giornalista mentre parla al Moscow Arts Theatre e dice che non ci sarà mai un conflitto tra i due paesi.

Scarr ha pubblicato il video sulla sua pagina Twitter mercoledì e la clip è stata vista finora oltre un 1 milione di volte.