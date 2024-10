video suggerito

Perché Trump si è vestito da netturbino e cosa ha detto veramente Biden sulla “spazzatura” Ieri Donald Trump ha deciso di presentarsi in Wisconsin vestito da netturbino alla guida di un autocompattatore. Il candidato repubblicano ha colto l’occasione per sfruttare la gaffe di Biden, che qualche giorno prima aveva definito “spazzatura” i sostenitori del tycoon per poi correggersi subito dopo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Duecentocinquanta milioni di americani non sono spazzatura", così Donald Trump ha esordito al comizio in Wysconsin, decidendo di presentarsi vestito da netturbino e con addosso un un giubbotto di sicurezza arancione.

Quella del tycoon, che ha scherzato dicendo di esser stato raccolto da un camion dei rifiuti con sopra il logo della sua campagna, è una risposta alla gaffe sfuggita gli scorsi giorni al presidente americano Joe Biden. "Che ne pensate del mio camion per la raccolta dei rifiuti? Lo guido in onore di Kamala e Joe Biden", ha dichiarato il leader repubblicano.

Qualche giorno prima, infatti, il capo della Casa Bianca aveva definito i sostenitori di Trump "spazzatura", mandando su tutte le furie gli elettori del partito repubblicano e creando non poco imbarazzo alla candidata dem e sua vice, Kamala Harris.

Leggi anche Elezioni USA 2024, come funziona il voto per corrispondenza degli americani in Italia

A meno di una settimana dall'election day e con i sondaggi che riportano un testa a testa tra i due, la campagna elettorale, ormai agli sgoccioli, è sempre più tesa.

Tutto ha inizio dopo le dichiarazioni, durante lo show di Trump al Madison Square Garden, del comico Tony Hinchcliffe che aveva definito Porto Rico "un'isola di spazzatura", e i ‘latinos’ persone a cui "piace fare bambini quanto entrare negli Usa".

Le parole del comico vicino a Trump avevano fatto infuriare la comunità portoricana e costretto il tycoon a prendere le distanze. "Questa battuta non riflette le opinioni di Trump o della campagna", avevano fatto sapere dal suo staff.

Dura era stata la condanna anche da parte di Harris. Così Joe Biden, al comizio di chiusura della campagna della sua vice, aveva commentato l'accaduto, rivolgendo i suoi attacchi a Trump: "Non gli interessa della comunità latina. L'altro giorno uno degli oratori a un suo comizio ha definito Porto Rico un'isola galleggiante di spazzatura. L'unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori sono i suoi sostenitori", aveva dichiarato.

La gaffe non è passata inosservata dal leader MAGA, nonostante subito dopo Biden avesse provato a correggere il tiro. "Oggi ho parlato della retorica di un sostenitore di Trump su Porto Rico" definendola "spazzatura. Questa è l'unica parola a cui posso pensare per descriverla. Questo è quello che volevo dire. Quei commenti non riflettono chi siamo come paese", aveva spiegato su X.

Ma Trump ha prontamente colto l'occasione per sfruttare la polemica a suo favore."Una cosa terribile da dire", aveva commentato poco dopo, paragonando le parole dell'inquilino della Casa Bianca a quelle di Hillary Clinton che "nel 2016 definì "deplorevole" la metà dei sostenitori repubblicani". Ieri invece, è arrivata l'ultima trovata, quando il candidato repubblicano ha scelto di travestirsi da netturbino.

Il dietrofront di Biden non pare essere bastato neppure alla stessa Harris, che prima di partire per il North Carolina si è detta "fortemente in disaccordo con gli attacchi basati sulle scelte elettorali" e "convinta che gli americani hanno molte più cose in comune rispetto a quelle che le dividono".