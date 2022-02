Perché Roman Abramovich sta partecipando ai negoziati tra Russia e Ucraina Il proprietario del Chelsea e uno degli oligarchi russi più ricchi e influenti, Roman Abramovich, è stato chiamato dal governo ucraino per dare un contributo nei negoziati con la Russia.

C'è anche Roman Abramovich, uno dei più ricchi e importanti oligarchi russi, ai negoziati tra Russia e Ucraina che si stanno tenendo in Bielorussia, nella regione di Gomel. La notizia è stata riportata dal quotidiano israeliano Jerusalem Post, secondo cui il magnate russo, che ha anche cittadinanza israeliana, "è stato richiesto dall'Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni". Il portavoce del magnate russo ha confermato: "Anche se la sua influenza è limitata, si è reso disponibile a fare un tentativo". Il regista e produttore ucraino e due volte candidato all'Oscar Alexander Rodnyansk (nato a Kiev e attivo, come Abramovich, nella comunità ebraica) ha confermato a sua volta: "Posso confermare che è stato contattato dalla parte ucraina per il supporto nel raggiungimento di una risoluzione pacifica e che da allora sta cercando di dare una mano. Considerata la posta in gioco, chiediamo la vostra comprensione sul motivo per cui non abbiamo commentato né la situazione in quanto tale né il suo coinvolgimento", la dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa Associated Press.

Abramovich, 55 anni, è uno degli uomini più ricchi del mondo ed è uno degli oligarchi più influenti: per questo, presumibilmente, è stato coinvolto nelle trattative. Secondo la classifica dei 2021 dei ‘Paperoni' del pianeta stilata dalla rivista Forbes, il russo è al 142esimo posto con un patrimonio stimato di 14,5 miliardi di dollari. Tra le sue attività più redditizie vengono citati il colosso di produzione ed estrazione dell'acciaio Evraz e la società mineraria e metallurgica russa Norilsk Nickel, tra le principali produttrici di nichel del mondo. I suoi capitali deriverebbero in primo luogo dalla privatizzazione delle industrie post dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Dopo l'avvio delle operazioni belliche in Ucraina, il 26 febbraio Abramovich, proprietario del Chelsea dal 2003, ha annunciato di aver ceduto la gestione della società ad amministratori fiduciari della fondazione benefica del club. Questo il testo della nota pubblicata sul sito internet della squadra:

Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea Fc ho sempre ritenuto il mio un ruolo di custode del club. Il mio compito era di garantire il massimo successo nel presente, oltre che a costruire il futuro, svolgendo un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso le decisioni, tenendo a cuore l'interesse del Chelsea. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza la gestione e la cura del Chelsea Fc. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi"+

Stando a quanto si apprende, però, gli amministratori fiduciari ancora non hanno accettato formalmente l'incarico. Alcuni (sono sei in tutto) avrebbero infatti chiesto garanzie sulla loro effettiva autonomia in seno alla società e approfondimenti sull'effettiva fattibilità legale di questo passaggio di consegne.

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato il 24 febbraio l'istituzione di una "Kleptocracy Cell" nella National Crime Agency "per colpire l'evasione delle sanzioni e i beni russi corrotti nascosti nel Regno Unito. Questo significa che gli oligarchi non avrebbero alcun posto dove nascondersi". La scorsa settimana la deputata libdem Layla Moran ha letto in parlamento una lista di 35 oligarchi russi e "facilitatori" di Putin stilata da Aleksej Naval'nyj, il più grande oppositore del presidente russo. Tra questi c'è Roman Abramovich.