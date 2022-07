Perché Putin potrebbe dichiarare vittoria in Ucraina prima del 7 ottobre Secondo Garry Kasparov, ex campione mondiale di scacchi e oppositore del Cremlino, Putin potrebbe dichiarare la vittoria sull’Ucraina prima del prossimo 7 ottobre, giorno in cui compirà 70 anni.

Il 7 ottobre 2022 potrebbe essere una delle date da segnare sul calendario per quanto riguarda l'evoluzione della guerra russa in Ucraina. È quanto ha affermato l'ex campione mondiale di scacchi e oppositore del Cremlino, Garry Kasparov, citato da Unian.

Secondo Kasparov, l'annuncio russo della vittoria arriverà "entro il 7 ottobre, per il compleanno di Putin, i dittatori amano molto gli anniversari, avrà 70 anni, penso che la dichiarazione sia prevista per questa data". A suo parere a Mosca "ha preso piede un certo buon senso", e si è arrivati alla conclusione "che non è possibile vincere la guerra nella misura prevista, quindi è necessario sistemare acquisizioni territoriali e condurre trattative da una posizione di forza", ha spiegato Kasparov.

Al momento, tuttavia, la situazione non è semplicissima per Mosca. Come ha sottolineato il Ministero della Difesa britannico nel suo report quotidiano pubblicato sui social della guerra in Ucraina, mentre "continuano i combattimenti inconcludenti sia nel Donbass che a Kherson, i comandanti russi continuano a trovarsi di fronte a un dilemma: se impiegare le risorse per l'offensiva a Est o rafforzare la difesa a Ovest".

Nei giorni scorsi, ha spiegato l'Intelligence inglese, è stata individuata "una struttura russa per il rifornimento e la ristrutturazione di veicoli militari vicino a Barvinok, nell'Oblast' di Belgorod, a 10 km dal confine ucraino". Vi si trovavano "almeno 300 veicoli danneggiati, tra cui carri armati principali, veicoli corazzati per il trasporto di personale e camion di supporto generale".

Questo, secondo Londra, suggerisce che "oltre ai ben documentati problemi di personale, la Russia probabilmente continua a lottare per estrarre e riparare le migliaia di veicoli da combattimento che sono stati danneggiati in azione in Ucraina".