La preoccupazione per l'ampia diffusione e la maggior contagiosità della variante Delta ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad esortare anche le persone completamente vaccinate a continuare a indossare la mascherina, oltre che mantenere il distanziamento sociale e rispettare le altre misure di sicurezza per la pandemia di Covid-19. “Le persone non possono sentirsi al sicuro solo perché hanno fatto entrambe le dosi del vaccino. Hanno ancora bisogno di proteggersi", ha detto la dott.ssa Mariangela Simao, assistente del direttore generale dell'OMS per l'accesso a medicinali e prodotti sanitari, durante un briefing informativo a Ginevra. "Il vaccino da solo non fermerà la trasmissione del virus", ha aggiunto Simao. "Le persone devono continuare a utilizzare le mascherine in modo coerente, essere in spazi ventilati, igienizzare le mani, evitare gli assembramenti. Questo continua ad essere estremamente importante, anche se sei vaccinato quando hai una trasmissione comunitaria in corso".

La diffusione della variante Delta nel mondo

Le raccomandazioni dell’OMS ‘stonano' con le mosse di molti Paesi europei e non solo, che proprio nel corso degli ultimi giorni stanno fortemente allentando alcune restrizioni sanitarie. Oltre all’Italia che ha visto subentrare la ‘zona bianca' da lunedì, anche gli USA hanno in gran parte rimosso l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine: con una media di 11.659 nuovi casi al giorno, gli States hanno fatto segnare un continuo calo dei contagi, mentre la campagna vaccinale è andata avanti con numeri sempre più importanti. Ma il presidente Joe Biden ha affermato che i decessi per Covid a livello nazionale continueranno ad aumentare a causa della diffusione della "pericolosa" variante delta, definendola una "grave preoccupazione". E la mutazione del virus sta avanzando anche in Paesi come il Regno Unito, che continua a segnare ben oltre 10mila contagi giornalieri e i numeri non confortano neanche per i decessi: su 117 casi di pazienti uccisi dalla variante Delta, ieri, circa un terzo (44) non erano immunizzati, ma poco meno della metà – 50 casi- avevano ricevuto entrambe le dose di un vaccino anti Covid-19. Il Wall Street Journal ha riferito invece che circa la metà degli adulti infettati in un focolaio della variante delta in Israele hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, spingendo il governo locale a re-imporre l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso. Ma non è certo l'unico Paese ad aver fatto dietrofront, preoccupato dalla diffusione della Delta.

Cosa dice l'OMS sulle mascherine

L'OMS ha affermato la scorsa settimana che la Delta sta diventando la variante dominante del Covid in tutto il mondo. I funzionari dell'OMS hanno affermato che la variante, trovata per la prima volta in India ma ora in almeno 92 paesi, è il ceppo di coronavirus più veloce di sempre e "abbatterà" le persone più vulnerabili, specialmente in luoghi con bassi tassi di vaccinazione contro il Covid. Ecco perché insiste ad una "prudenza" destinata a proseguire almeno ancora per tutto luglio e forse anche oltre: “Si possono ridurre alcune misure e diversi Paesi hanno raccomandazioni diverse al riguardo, ma deve restare il bisogno di cautela. Come vediamo, stanno emergendo nuove varianti e la loro contagiosità deve mantenerci in allarme”.