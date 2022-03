Perché la Russia sta allargando le operazioni militari a Leopoli: l’importanza strategica dell’Ovest Colpire Leopoli, così come altre città dell’Ucraina occidentale, è importantissimo da un punto di vista strategico e militare per la Russia. L’Ovest del Paese è vitale per l’arrivo di aiuti umanitari, ma anche per la riorganizzazione delle forze armate ucraine.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle scorse settimane Leopoli era una città verso cui gli ucraini fuggivano per scappare dagli attacchi russi. Situata nella parte più occidentale del Paese, a non molti chilometri dal confine con la Polonia, per le prime settimane del conflitto non è stata un bersaglio delle bombe e dei missili russi, che invece devastavano le città a Est del Paese, come quelle che si affacciano sul mar Nero. Ma la guerra è ormai arrivata anche a Ovest. Alcuni giorni fa Mosca ha bombardato Leopoli, colpendo la base militare di Yavoriv, a soli 16 chilometri dal confine polacco. Un errore di soli 16 chilometri avrebbe colpito un Paese Nato, causando di fatto la terza guerra mondiale.

Ma colpire Leopoli, così come altre città dell'Ovest, è importante da un punto di vista militare per Mosca. E anche da un punto di vista strategico: la parte occidentale del Paese è infatti fondamentale anche per Kiev, in quanto sta accogliendo gran parte dei rifugiati in fuga dalle altre zone dell'Ucraina e rappresenta un corridoio verso l'Unione europea, dove moltissimi civili si stanno rifugiando per chiedere asilo. E al contrario, è anche il punto di arrivo degli aiuti umanitari che stanno arrivando dall'Europa.

Ma, come abbiamo detto, è importantissima anche da un punto di vista militare. Mentre continuano a cadere incessanti le bombe nelle città più vicine al confine con la Russia o con le zone separatiste (come Mariupol, Kharkiv, ma anche Kiev) le truppe ucraine hanno la possibilità di riorganizzarsi e ricostituire la propria forza militare proprio nell'Ovest del Paese, dove i missili russi non erano finora arrivati.

Sebbene un attacco alla parte delle forze russe nell'Ovest dell'Ucraina sia molto più complesso da portare a termine, per ovvie ragioni geografiche in primis, Mosca conosce bene l'importanza di questa parte del Paese per Kiev, e proverà in tutti i modi a ferirla. Le regioni occidentali sono vitali per l'arrivo di aiuti umanitari nel Paese dilaniato dal conflitto, rimanendo al tempo stesso un bastione militare, fondamentale per la riorganizzazione delle truppe ucraine e per la recluta di nuove forze. Non è ancora chiaro se Mosca proverà a destabilizzare questa parte del Paese con dei bombardamenti su bersagli precisi (come quello su Yavoriv), se con un'operazione militare da terra (per cui servirebbe però un esplicito e maggior supporto da parte della Bielorussia), o con azioni ibride di intelligence per sabotare obiettivi strategici, tra armi, provviste e strutture logistiche.