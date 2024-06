video suggerito

Perché la monarchia giapponese rischia di finire per mancanza di eredi L'imperatore giapponese Naruhito ha ammesso che la famiglia imperiale è a corto di eredi e si trova in una profonda crisi. Le rigide leggi giapponesi sulla successione vietano alle donne di salire al Trono del Crisantemo, ma molti membri hanno più di 60 anni e solo quattro sono maschi.

A cura di Eleonora Panseri

L'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako

L'imperatore giapponese Naruhito ha ammesso che la famiglia imperiale è a corto di eredi e si trova nel mezzo di una profonda crisi.

Le rigide leggi sulla successione infatti vietano alle donne di salire al Trono del Crisantemo e le costringono a rinunciare ai loro titoli se sposano cittadini comuni. Ma molti membri della famiglia stanno invecchiando (otto di loro hanno più di 60 anni) e solo quattro sono maschi.

Ieri, mercoledì 19 giugno, il 64enne Naruhito ha commentato la crisi che sta affrontando la famiglia imperiale. "Il numero dei membri maschi sta diminuendo, stanno invecchiando, e quelli femminili lasciano la famiglia reale dopo il matrimonio".

L'mperatore Naruhito, 64 anni.

Se le nozze fossero con un principe, infatti, le donne potrebbero rimanere all'interno della famiglia. Il problema però è che non ci sono reali maschi da sposare, come riporta il Daily Mail. "A causa di questi fattori, il numero dei membri della famiglia imperiale che possono assumere incarichi pubblici è diminuito molto rispetto al passato", ha aggiunto.

La crisi è in parte dovuta alle regole della primogenitura maschile che impongono che solo i membri maschi della famiglia reale possano ascendere al trono. Ora però solo quattro membri su 16 sono maschi, dopo l'abdicazione dell'imperatore emerito Akihito, avvenuta nel 2019.

L'attuale imperatore, Naruhito, e sua moglie, l'imperatrice Masako, hanno una sola figlia, la principessa Aiko, nata nel 2001 dopo un trattamento per la fertilità, che, proprio in quanto donna, non potrà salire sul Trono del Crisantemo.

La principessa Aiko

Ciò significa che il prossimo erede al trono dovrebbe essere il fratello minore di Naruhito, il principe ereditario Fumihito, 58 anni. Suo figlio, il principe Hisahito, 17 anni, e lo zio di Naruhito, il principe 88enne Hitachi sono le uniche altre figure maschili della dinastia.

Fumihito ha anche due figlie: la principessa Kako, 29 anni, e Mako Komuro, 32 anni – che ha rinunciato al suo titolo dopo aver sposato un uomo comune Kei Komuro. A entrambe, come per Aiko, non è permesso ereditare il trono.

Secondo un recente sondaggio, però, il 90% dell’opinione pubblica sostiene una modifica della legge per consentire anche alle donne di regnare. Anche se i membri conservatori del Partito Liberal Democratico al potere si oppongono ai cambiamenti.

Il mese scorso i politici giapponesi hanno discusso delle soluzioni per risolvere la crisi che non includevano il permesso alle donne di governare. Invece, sembra sia stato discusso quello di rimanere nella famiglia reale dopo il matrimonio e il ritorno dei discendenti degli ex rami cadetti, che hanno perso il loro status reale dopo la seconda guerra mondiale.

Il caso della principessa Mako

Mako e Kei Komuro

Quello della principessa Mako è l'esempio più recente di donne reali che hanno rinunciato alla vita reale per sposarsi. Nell'ottobre 2021, ha detto addio al titolo reale per sposare un cittadino comune, una mossa che all'epoca ha diviso nettamente l'opinione pubblica.

Mako, la figlia maggiore del principe ereditario Fumihito e nipote dell'imperatore regnante Naruhito, si è sposata con il suo fidanzato, incontrato all'università, Kei Komuro, a Tokyo dopo un fidanzamento di otto anni. La cerimonia, tenutasi con un basso profilo, è stata accolta con alcune proteste e si è svolta a porte chiuse, senza lo sfarzo di altri matrimoni reali giapponesi, che tradizionalmente includono anche un ricevimento e un banchetto.