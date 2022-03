Perché il fango è il nuovo nemico dei carri armati russi nella guerra in Ucraina L’esercito russo sta scoprendo a proprie spese che, oltre a missili e mine terrestri, una delle principali minacce ai propri tank è la terra stessa. Almeno quando è mescolata con troppa acqua…

A cura di Biagio Chiariello

Un carro armato russo intrappolato nel fango nelle campagne lungo la strada per Kharkov. Nonostante le ruote motrici, il potente mezzo semovente resta bloccato nella melma e il resto della colonna è costretto a lasciarlo lì. Nella regione del Mar Nero alla primavera anticipata si aggiunge l’insidia di zone paludose, che stanno complicando di non poco la marcia dei tank russi nella campagna militare in Ucraina.

Carri armati e fango sono nemici

"Carri armati e fango sono nemici", ha detto un marine americano alla rivista militare Task & Purpose. Ex manutentore di tank, ha riparato i carri armati e li ha tirati fuori dal fango e dalla sabbia fino a quando il Corpo dei Marines non ha sciolto le sue unità nel 2020 e nel 2021. Il soldato ha parlato a condizione di restare anonimo poiché non autorizzato a comunicare con la stampa. "Se hai un veicolo da 40 a 70 tonnellate e tutto il suo peso è concentrato su un pezzo di acciaio o metallo largo mezzo metro, affonderà sicuramente se si trova su una superficie fangosa o un terreno morbido", ha spiegato.

Quel "pezzo di metallo largo mezzo" si riferisce ai cingoli che i carri armati usano per muoversi. Un'altra funzione di quei binari è quella di distribuire il più possibile l'enorme peso del veicolo. Difficile però non affondare quando si tratta di attraversare un terreno fangoso, specialmente in un Paese dell'Europa orientale come l'Ucraina. "È qualcosa che mi aspettavo in queste zone", ha detto il marine. "L'Europa dell'Est o è ghiacciata o è fottutamente fangosa, è proprio così".

Fango e guerra, una vecchia storia

Ma il problema non è nuovo. Il fango ha ostacolato la guerra da sempre. Ad esempio, l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista è stata rallentata nel 1941 in parte a causa della Rasputitsa, la "stagione del pantano" che ha portò i veicoli a rimanere "irrimediabilmente bloccati" dopo che le piogge autunnali avevano trasformato le strade sterrate in fiumi di fango, secondo l'Imperial War Museum del Regno Unito. Ma il fango non sceglie da che parte stare. Secondo la Army Historical Foundation, anche i carri armati dell'esercito americano rimasero "irrimediabilmente bloccati" nel fango durante la battaglia di Chosin Reservoir del novembre 1950.

Cosa fare quando un tank resta bloccato

E quando si presenta un problema del genere, non è affatto semplice uscirne in tempi brevi. Il marine-meccanico ha ricordato di essersi immerso nel fango fino alla vita e nell'acqua gelida fino al petto per tirare fuori un veicolo da combattimento Bradley in un'occasione. A seconda delle condizioni del terreno, dell'abilità dell'equipaggio e degli strumenti disponibili, il lavoro di recupero potrebbe richiedere da 20 minuti a due ore, ha affermato il meccanico. E ciò presuppone che nessuno ti stia sparando mentre lo fai. "È peggio quando ci sono persone che cercano di ucciderti…", ha ammesso il marine.