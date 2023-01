Perché i supermercati vendono le uova di Pasqua a dicembre Sempre più spesso è facile trovare prodotti stagionali nei supermercato fuori stagione, come le uova di Pasqua in vendita già a dicembre. I grandi nomi della GDO spiegano il motivo.

A cura di Chiara Ammendola

Uova di pasqua in un supermercato a dicembre (Twitter)

Quante volte dopo aver messo piede in un supermercato ci si è trovati dinanzi a uno stand pieno di uova di Pasqua, pur essendo solo a dicembre. La domanda, sorge spontanea: perché? La risposta sembra che la suggeriscano proprio i supermercati che decidono di mettere in vendita dei prodotti stagionali… fuori stagione.

In questo periodo, terminata la vendita dei prodotti natalizi, sono tanti i negozi, piccoli o grandi che siano, che hanno iniziato a vendere le uova di Pasqua a dicembre nonostante la Pasqua non arrivi prima del prossimo 9 aprile. Una scelta che potrebbe sembrare forzata, ma che in realtà rispecchia quelli che sono i desideri dei clienti, come spiegano i grandi nomi della GDO.

“Ogni anno compriamo e mettiamo in magazzino alcuni prodotti stagionali prima del periodo festivo di riferimento – spiega l'ufficio stampa di una delle principali catene di supermercati americani, Sainsbury's – questo perché ad alcuni clienti piace acquistare regali o prodotti tipici di particolari festività molto tempo prima”.

Cosa confermata anche da Tesco secondo cui ai consumatori piace acquistare in anticipo. “Ci vorranno settimane prima che i clienti possano scegliere tra la nostra gamma completa di prodotti pasquali – ha spiegato un portavoce dell'azienda – tuttavia, sappiamo che ad alcuni dei nostri clienti piace acquistare le uova in anticipo, quindi abbiamo iniziato a venderne una piccola selezione in alcuni dei nostri negozi”.

Insomma se a guidare le scelte di acquisto dei clienti sono tanti fattori, a decidere cosa trovare in un supermercato sembrano essere proprio i consumatori. Se c'è chi acquista uova di Pasqua a dicembre, allora perché non venderle?