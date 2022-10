Perché almeno 65.000 salmoni sono stati trovati morti in un torrente in secca del Canada Sono almeno 65.000 i salmoni trovati morti in un torrente in secca del Canada. Dopo una lunga siccità, i pesci sono stati convinti a risalire il torrente in seguito a un solo pomeriggio di pioggia che ha provocato l’alta marea.

A cura di Gabriella Mazzeo

Migliaia di salmoni morti sono stati trovati nei pressi di un torrente in Canada. A causarne il decesso, la siccità che da più di un mese attanaglia il Paese. Le immagini del disastro ambientale sono diventate in breve tempo virali: sono migliaia le carcasse di salmone rosa e di salmone chum ammassate sulle rive del torrente situato nel cuore della riserva indiana Bella Bella.

"Il fenomeno si verifica perché il livello delle acque nei fiumi è attualmente basso ovunque. La siccità ha travolto tutta la costa" ha spiegato al Guardian William Housty, responsabile per la conservazione della Heiltsuk Nation. "Vediamo da anni salmoni morire prima della deposizione delle uova, ma non abbiamo mai visto un fenomeno del genere".

Il filmato risale alla settimana scorsa ed è stato realizzato dalla ricercatrice tedesca Sarah Mund, che si è unita a un team di esperti per effettuare degli accertamenti sullo stato di salute dei salmoni e delle uova depositate.

"I salmoni selvatici in genere aspettano le piogge come segnale per risalire torrenti e fiumi – ha spiegato Mund -. Per loro precipitazioni prolungate sono il segnale che è il momento di partire. Dopo una lunga siccità sono stati ingannati dalla breve pioggia pomeridiana di 10 giorni fa. Unita all'alta marea, quella pioggia ha fatto credere a migliaia di salmoni che fosse il momento di risalire il torrente".

La siccità, però, ha prosciugato il letto del fiume e non ha permesso ai salmoni di risalire, lasciandoli morire sulle sponde. "Senza quel pomeriggio di pioggia e l'alta marea provocata, molti di quei salmoni sarebbero rimasti nell'oceano e avrebbero aspettato" ha concluso la ricercatrice.

Secondo un biologo, sono almeno 65.000 i salmoni trovati morti sulle rive del torrente e più del 70% di essi non è riuscito a deporre le uova. Le coste canadesi hanno visto poca pioggia nelle ultime 5 settimane. La siccità sta già causando importanti problemi socioeconomici ed ecosistemici.

"Dobbiamo continuare a monitorare la situazione – ha affermato William Housty – per aiutare gli animali quando sarà il momento. Dobbiamo inoltre evitare che ci sia una nuova moria di salmoni quando per loro sarà davvero il momento di risalire il torrente".