Per l’ospedale è morta, messa nella bara e consegnata ai parenti: si accorgono che è viva al funerale L’incredibile vicenda arriva da Babahoyo, in Ecuador, e vede protagonista una anziana signora di 76 anni, Bella Montoya, riportata subito in ospedale dove si trova ancora ricoverata, in gravi condizioni ma viva.

A cura di Antonio Palma

Per l’ospedale non vi erano dubbi, la donna era morta e per questo era stata consegnata ai familiari per i funerali ma diverse ore dopo, quando era già nella bara per i funerali, i parenti hanno scoperto con orrore che in realtà respirava e si muoveva: era ancora viva. L’incredibile vicenda arriva da Babahoyo, in Ecuador, e vede protagonista una anziana signora di 76 anni, Bella Montoya, riportata subito in ospedale dove si trova ancora ricoverata, in gravi condizioni ma viva.

L’incredibile scena è stata immortalata anche in un video ripreso dai familiari che ora accusano l’ospedale di gravissima negligenza. Come hanno raccontato i parenti ai media locali, la donna si era sentita male in casa venerdì scorso ed era stata portata in mattinata all'ospedale Martín Icaza di Babahoyo. A mezzogiorno però le sue condizioni erano precipitate e i medici ne avevano dichiarano il decesso poco dopo.

Messa nella bara e consegnata ai familiari, questi avevano già predisposto il funerale ma quando è arrivata nella sala dedicata alla preparazione della salma si è scoperto che però in realtà era ancora viva. Secondo il figlio della donna, l’anziana è rimasta nella bara per quattro ore, dalle 14 alle 18 dello stesso giorno e cioè fino a quando la bara non è stata riaperta per cambiarle i vestiti e ci si è accorti che aveva ancora segni vitali.

“Mia mamma ha cominciato a muovere la mano sinistra, ad aprire gli occhi, la bocca: il cuore batteva forte e stava facendo uno sforzo per respirare” ha raccontato il figlio Gilber Balberán. La drammatica scena è stata ripresa in video dove si osserva la disperazione dei parenti della vittima, che hanno cercato di rianimarla mentre attendevano l'arrivo dell'ambulanza per trasportarla di nuovo in ospedale.

Bella ora è ricoverata nella stesa struttura clinica che ne aveva dichiarato il decesso. L'hanno ricoverata in terapia intensiva. È sotto ossigeno e sotto osservazione medica. "Il medico che a mezzogiorno mi ha detto che mia madre era morta non era sul posto. Un altro si è preso cura di lei, l'hanno intubata e portata in una stanza dove è sotto osservazione" ha detto il figlio. Secondo l'uomo, Dio le ha dato una seconda possibilità ma ha specificato che in tutto questo c'è stata negligenza in ospedale.