Per la prima volta in 10 anni Putin non terrà la conferenza stampa di fine anno: “Teme dissenso” Per la prima volta in dieci anni il presidente russo Putin ha deciso di non concedersi alle domande della stampa nazionale e straniera. L’annuncio del Cremlino mostra la preoccupazione per il crescente dissenso sulla guerra in Ucraina secondo l’intelligence britannica.

Per la prima volta in dieci anni salta la tradizionale conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin. "La grande conferenza stampa non avverrà prima della fine dell'anno", ha confermato ieri il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov, che ha aggiunto che il presidente russo potrà parlare "come fa regolarmente, anche durante le visite estere".

Solitamente Putin organizzava una grande conferenza stampa a fine anno e per ore rispondeva alle domande di giornalisti sia russi che stranieri. Il portavoce del Cremlino per il momento non ha parlato di una data del possibile messaggio di Putin all'Assemblea federale, nota la Tass, ricordando che lo scorso mese Peskov aveva detto che la data della conferenza stampa sarebbe stata resa nota dopo quella del messaggio al Parlamento russo.

Non è noto il motivo per il quale la conferenza stampa quest’anno salterà, ma è probabile che il leader del Cremlino voglia evitare le domande dei giornalisti sulla guerra in Ucraina e la repressione interna. E secondo l’intelligence britannica questo annuncio di evitare la conferenza stampa mostrerebbe tutta la preoccupazione per il crescente dissenso sulla guerra in corso.

"La conferenza stampa è diventata un appuntamento fisso nel calendario degli impegni pubblici di Putin ed è stata spesso utilizzata come occasione per dimostrare la presunta integrità di Putin – è quanto scrivono nel quotidiano bollettino gli analisti di Londra – Nonostante le domande siano quasi certamente vagliate in anticipo, la cancellazione è probabilmente dovuta alle crescenti preoccupazioni sulla prevalenza del sentimento anti-guerra in Russia".

Secondo l’intelligence britannica il Cremlino sarebbe particolarmente sensibile "alla possibilità che qualsiasi evento a cui partecipa Putin possa essere dirottato da discussioni non autorizzate sull'"operazione militare speciale".