Paura al Pentagono, sparatoria all’esterno dell’edificio, zona isolata Il Pentagono è stato posto in “lockdown” dalle autorità di sicurezza statunitensi per circa 45 minuti – e successivamente riaperto – a causa di un conflitto a fuoco avvenuto nei pressi della stazione della metropolitana che si trova a poche centinaia di metri dall’edificio. Si registrano almeno due feriti.

A cura di Davide Falcioni

Il Pentagono è stato isolato dalle autorità statunitensi per circa 45 minuti – e successivamente riaperto – a causa di un conflitto a fuoco avvenuto nei pressi della stazione della metropolitana che si trova a poche centinaia di metri dalla struttura. "Stiamo chiedendo alla popolazione di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni" ha scritto, in una nota diffusa su Twitter, il Pentagon Force Protection Agency. "In questo momento, abbiamo appena confermato che il Pentagono è in isolamento. C'è un incidente al Pentagon transit center" ha confermato il portavoce della struttura Chris Layman, citato dalla Cnn. Layman non ha riferito di persone coinvolte, ma ha spiegato che è stato temporaneamente vietato di uscire dall'edificio. Secondo il Washington Examiner vicino al Pentagono sono stati uditi diversi colpi d'arma da fuoco.

Dopo circa 45 minuti, una volte eseguiti i controlli del caso, il Pentagono è stato riaperto.

I funzionari della contea di Arlington, in Virginia, i vigili del fuoco hanno dichiarato in un aggiornamento pubblicato su Twitter intorno alle 11:30 di aver trovato "diversi feriti" sulla scena della sparatoria. Non è stato chiarito tuttavia se le loro condizioni siano gravi.