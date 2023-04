“Patches cerca una famiglia per dimagrire”: il gatto di 18 chili viene adottato in tempi record Ha trovato casa Patches, un gatto di 18 chili che da mesi viveva in un rifugio di Richmond, in Virginia. Il micio cercava una nuova famiglia per poter continuare la sua dieta speciale e il suo piano di esercizi per tornare a un peso sano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha trovato casa Patches, un gatto di oltre 18 chili adottato dopo appena 24 ore dall'annuncio del rifugio per animali di Richmond, in Virginia, nel quale viveva. In realtà, l'adozione per Patches è arrivata solo dopo la condivisione di un post sui social network da parte dei volontari del rifugio, che da mesi cercavano lontano da internet una nuova casa per il micio. Nessuno aveva mai voluto accoglierlo per via delle sue particolari condizioni di salute, così gli operatori hanno condiviso alcune foto del gatto che sono diventate virali in pochissimo tempo.

I volontari cercavano una nuova famiglia che aiutasse Patches a perdere peso e riprendere uno stile di vita sano. Il gatto bianco di 18 chili, che ricorda un gigantesco cuscino, è uno degli esemplari più "grandi della storia" secondo il Guinnes World Record. Il gatto più pesante mai registrato era però Himmy, che nel 1986 doveva essere trasportato su una carriola a causa dei suoi 20 chili.

Patches non raggiunge fortunatamente quel peso, anche se per poco. Il Guinnes World Records non si occupa da diversi anni della registrazione di animali in sovrappeso per evitare di incoraggiare i proprietari a superare i record mantenendo l'alimentazione dei loro cuccioli poco sana.

"Vi siete svegliati questa mattina e avete deciso di adottare il gatto più grande che qualcuno abbia mai visto? Abbiamo il gatto che fa per voi – si legge nel post condiviso dai volontari del Richmond Animal Care – Patches pesa 18 chili ed è sottoposto a una dieta speciale e a un piano di esercizi per dimagrire". Il gatto viene descritto come "dolce, pigro e amichevole", desideroso di trovare una nuova famiglia con la quale passare le proprie giornate. In breve tempo le fotografie di Patches sono diventate virali in tutto il mondo e il gatto ha potuto finalmente raggiungere la sua nuova casa, anche se per spostare il trasportino è stato necessario lo sforzo di tre operatori.