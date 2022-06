Partorisce di nascosto e getta il bimbo nella spazzatura fuori casa, vicino sente il pianto e lo salva Un vicino ha sentito il pianto scoprendo che all’interno del bidone vi era effettivamente un bimbo appena nato e col cordone ombelicale ancora attaccato.

A cura di Antonio Palma

Stava semplicemente passeggiando nei dintorni di casa quando la sua attenzione è stata attirata da un flebile pianto di bimbo che proveniva dai bidoni della spazzatura lungo il viale e così ha deciso di controllare scoprendo che all’interno vi era effettivamente un bimbo appena nato e col cordone ombelicale ancora attaccato che piangeva a dirotto. Così un neonato è stato salvato da morte certa in Gran Bretagna dopo che la neo mamma lo ha gettato nei rifiuti subito dopo il parto.

L’episodio a Grimsby, cittadina costiera del Lincolnshire, in Inghilterra. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il bambino è stato trovato in un cestino dei rifiuti marrone da giardino intorno alle 17 di domenica. Ad allertare polizia e soccorsi medici un vicino della neo mamma che ha aperto il contenitore dopo aver sentito i vagiti, scoprendo che tra sfalci e potature vi era il corpicino di un bimbo appena nato.

I paramedici, che sono arrivati d'urgenza sul posto in pochi minuti, fortunatamente sono riusciti a stabilizzare il neonato e a portarlo subito dopo in ospedale per i controlli opportuni. Il piccolo si è ripreso e sta bene anche se rimane in cura. La polizia invece ha subito transennato la zona e si è messa alla ricerca della madre ritenendo non potesse essere lontana.

Gli inquirenti hanno bussato porta per porta per chiedere ai residenti se avessero visto qualcosa e poco dopo sono riusciti a individuare la mamma. La polizia di Humberside ha affermato di non poter fornire ulteriori dettagli vista la delicatezza del caso ma alcuni residenti, interpellati dai giornali britannici, hanno confermato chela mamma è una giovane ragazza del posto che avrebbe partorito di nascosto gettando via il bimbo. Anche la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.