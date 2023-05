Parcheggio a 50 euro anche per 10 minuti, l’esperimento olandese: “Mezzo di trasporto siano le gambe” La scelta di lanciare un discusso piano traffico per il centro cittadino che prevede il parcheggio a 50 euro, anche solo per 10 minuti di sosta, è opera dell’amministrazione comunale dell’Aja che così spera di poter scoraggiare l’uso delle vetture in centro.

A cura di Antonio Palma

"Vogliamo che il mezzo di trasporto principale siano le gambe, poi la bicicletta, i mezzi pubblici e solo per ultime le automobili", così l’amministrazione comunale dell’Aja, in Olanda, ha giustificato la scelta di lanciare un discusso piano traffico per il centro cittadino che prevede il parcheggio a 50 euro, anche solo per 10 minuti di sosta.

Il piano, destinato a far discutere, per ora è solo un progetto pilota che riguarda soltanto alcune strade della città olandese sulla costa del Mare del Nord ma l’amministrazione locale è pronta ad estenderlo se darà i suoi frutti. L’obiettivo, come detto, è quello di scoraggiare cittadini e turisti a raggiungere l’affollato centro cittadino in auto e invogliarli a servirsi di mezzi alternativi come la bici, molto usata nei Paesi Bassi, e i mezzi pubblici.

I residenti infatti si lamentano da anni di non riuscire a trovare un parcheggio nel centro della città ma tute le iniziative messe in cantiere finora non hanno dato risultati apprezzabili. Così ora si è deciso ora di colpire i portafogli rendendo molto costoso parcheggiare per una breve sosta. I 50 euro previsti dall’unico biglietto giornaliero, infatti, sono dieci volte la tariffa tipica applicata finora. Tariffe e permessi speciali sono previste però proprio per i residenti della zona che così dovrebbero essere facilitati nel trovare posto sotto casa.

La scelta di aumentare il parcheggio per evitare altre misure più drastiche come il blocco completo alle auto nel centro cittadino soluzione adottata da altre grandi città. “Questo non significa che non permettiamo alle auto di entrare nella nostra città: significa che se hai una breve distanza da percorrere, il tuo principale mezzo di trasporto dovrebbero essere le tue gambe. Ci saranno benefici non solo per l'ambiente ma anche per i tempi di percorrenza” ha detto la Guardian il portavoce del consiglio comunale.

Per le stesse tratte interessate dai muovi prezzi prevista anche la rimozione col carro attrezzi che chi non si adegua. La durata del progetto è di almeno un anno, in modo da poter capire gli effetti sia in alta che in bassa stagione. Infine si deciderà come procedere.