Paralizzato dopo incidente in mare, 24enne italiano ottiene master a Londra: “Siate liberi” La storia di Leonardo Lotto, 24enne di Aosta, rimasto paralizzato dopo un incidente in mare in Australia, che nei giorni scorsi ha conseguito un master a Londra. Il discorso tenuto durante la cerimonia finale ha fatto il giro del web: “Se siamo liberi oggi è perché qualcuno ha lottato per noi e ci ha resi liberi”.

A cura di Ida Artiaco

"Inizio col ringraziare i miei genitori, mia madre, mio padre. Siete voi gli eroi. Abbiamo già vinto tanto, stiamo vincendo tanto insieme. Mi date forza e coraggio, niente può spiegare sufficientemente quanto vi sia grato. Voi siete i miei supereroi".

Comincia così il toccante discorso di Leonardo Lotto, 24enne di Aosta, tenuto nel corso della cerimonia conclusiva del master che ha conseguito a Londra presso il prestigioso Cems, un consorzio che riunisce i migliori studenti del mondo nel campo del Master in International Management e che ha fatto il giro del mondo. A commuovere sono state non solo le sue parole ma anche la sua storia.

Leonardo, infatti, dieci mesi fa è rimasto vittima di un terribile incidente a Melbourne, in Australia, che lo ha lasciato paralizzato dalla testa in giù. Un banale tuffo finito male e un evento che sembrava aver distrutto la sua vita, ma che gli ha dato la giusta determinazione per andare avanti, riuscendo a completare con successo gli ultimi esame del Master in management che frequentava nella City.

"Mi rivolgo a tutti voi del Cems che non siete solo i migliori colleghi, i migliori studenti e manager nel mondo. Voi avete una cosa così speciale non così ovvia di questi tempi che si chiama empatia. E questo mi rende ottimista sul fatto che voi cambierete il mondo. Ne sono sicuro", ha continuato.

Infine, Leonardo ha concluso con un appello: "Per quelli che mi conoscevano già prima, sapete quanto fosse importante la libertà per me. E ora che l’ho persa, che ho perso la mia indipendenza e autonomia, ho capito ancor più quanto importante sia la libertà. La libertà è il valore in assoluto più importante e dobbiamo lottare per la libertà dei popoli. Se siamo liberi oggi è perché qualcuno ha lottato per noi e ci ha resi liberi. Non dimentichiamolo mai". Immancabile standing ovation di tutti i presenti, docenti e studenti, al termine del discorso.