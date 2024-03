Orrore in strada, uomo precipita dall’alto tra le case e muore: caduto durante tour in mongolfiera La mongolfiera ha proseguito il volo ed è atterrata in sicurezza in un parco locale a Melbourne. Gli altri passeggeri della mongolfiera sono stati assistiti a terra da personale medico dopo lo shock per la terribile scena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Orrore nelle scorse ore in un tranquillo quartiere residenziale di Melbourne, in Australia. Un uomo è precipitato dall’alto dopo essere caduto durante un tour in mongolfiera, schiantandosi tra le case dove è morto tragicamente. Si tratta di uno dei passeggeri a bordo del mezzo che, per motivi ancora tutti da chiarire, è precipitato nel vuoto davanti agli altri passeggeri atterriti e al pilota della mongolfiera ed è deceduto nello schianto al suolo.

La terribile scena mentre il pallone aerostatico era sui cieli nel nord-est di Melbourne. La vittima dell’incidente è caduta dall’alto finendo tra le case in Albert Street, nel sobborgo residenziale di Preston. I servizi di emergenza sono stati allertati intorno alle 7.30 di lunedì, ora locale, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Nel frattempo la mongolfiera ha proseguito ed è atterrata normalmente in sicurezza in un parco locale, a diversi chilometri di distanza da dove è stato trovato il corpo dell'uomo.

Uno dei tour in mongolfiera organizzati dalla stessa società

Per consentire i rilievi del caso, la strada dove è caduta la vittima è stata chiusa dalla polizia in entrambe le direzioni e gli automobilisti sono stati invitati a evitare la zona. Dai primi rilievi sul posto e dalle testimonianze degli altri passeggeri della mongolfiera, la morte non è trattata come sospetta ma si attende ora un rapporto del medico legale.

Secondo quanto ricostruito finora, la mongolfiera era decollata alle 7 del mattino ma poco dopo l'uomo è caduto al suolo. Gli altri passeggeri della mongolfiera sono stati assistiti a terra da personale medico dopo lo shock per la terribile scena. Le organizzazioni locale dei tour in mongolfiera hanno rilasciato una dichiarazione assicurando la piena disponibilità a chiarire l’accaduto.

"I cestini per mongolfiere sono progettati pensando alla sicurezza, in particolare per evitare che i passeggeri cadano accidentalmente", si legge nella dichiarazione che aggiunge: “I passeggeri e il pilota sono comprensibilmente traumatizzati da questa tragedia e l’operatore sta organizzando supporto psicologico e consulenza per tutte le persone colpite”.

L’incidente è oggetto di indagine anche da parte dell'Ufficio per la sicurezza del trasporto aereo e dell'Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile australiana.