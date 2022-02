Orrore allo zoo, mamma lascia cadere figlia di 3 anni nella gabbia dell’orso: arrestata, bimba salva La donna è stata fermata e arrestata dalla polizia dell’Uzbekistan con la pesantissima accusa di tentato omicidio. La piccola rimane ricoverata per le lesioni dovute al caduta da 5 metri.

A cura di Antonio Palma

Momenti drammatici quelli vissuti allo zoo di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, quando una giovane mamma ha sporto oltre la protezione di una gabbia la sua bimba di 3 anni e poco dopo l'ha lasciata cadere nel recinto di un orso bruno rischiando di ucciderla. Il drammatico episodio è avvenuto nella tarda mattina di venerdì scorso 28 gennaio e solo l'intervento immediato degli addetti ha evitato potesse trasformarsi in una tragedia. Erano circa le 12 e la mamma era con la piccola davanti alla gabbia dell'orso quando ha messo la piccola oltre la recinzione, appoggiandola con i piedini sul parapetto e tenendola per le braccia, poco dopo l'assurdo gesto: la donna ha lasciato andare la bimba che ha fatto un volo di alcuni metri nel vuoto che le hanno causato ferite gravi.

Come si vede in un video delle telecamere di sorveglianza, fortunatamente l'animale, un esemplare di orso bruno caucasico chiamato Zuzu, si è solo avvicinato alla piccola annusandola prima di andare via. Successivamente l'animale è stato fatto allontanare dall'area dagli addetti che sono tempestivamente intervenuti richiamando con calma l'orso nella sua tana e riuscendo a convincerlo senza problemi. La piccola infine è stata subito soccorsa dal personale medico del posto e infine trasportata in ospedale. La piccola rimane ricoverata presso il Dipartimento di Chirurgia e Neurochirurgia Pediatrica dell'ospedale di Tashkent per diverse lesioni dovute al caduta da una altezza di 5 metri tra cui una commozione cerebrale, ma è vigile. "Le sue condizioni sono stabili. Abbiamo eseguito tutti i controlli medici. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che la piccola non soffra di complicazioni in futuro" hanno spiegato dall'ospedale. Lo zoo di Tashkent ha dichiarato che coprirà tutte le spese relative alle cure della bimba e ha deciso di dare alla piccola e al fratello l'accesso gratuito allo zoo di Tashkent per tutta la vita.

Intanto la madre è stata fermata e arrestata dalla polizia locale con la pesantissima accusa di tentato omicidio. Secondo i media locali, se ritenuta colpevole rischia 15 anni di carcere. Al momento non è chiaro il motivo del gesto. "Ha gettato la bambina nel recinto di un orso bruno, davanti a tutti. Sia i visitatori che il personale dello zoo hanno cercato di fermarla, ma non ci sono riusciti. Non sappiamo quale fosse il motivo del gesto" ha dichiarato un portavoce dello zoo.