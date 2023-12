Orrore a Natale: madre e 4 figli trovati morti in casa, il padre in fuga Cinque cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Meaux, a est di Parigi. Si tratterebbe appunto di una donna e dei suoi quattro bambini. Si cerca il padre 33enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma a Natale in Francia. Cinque cadaveri sono stati trovati la sera del 25 dicembre in un appartamento nella città di Meaux, a est di Parigi. Ne dà notizia all'Afp il procuratore locale Jean-Baptiste Bladier che ha aggiunto che è stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario.

Le vittime, secondo una prima ricostruzione, sono una donna e i suoi quattro figli piccoli. E secondo il sito Actu17 – il primo a dare in Francia la notizia dell’accaduto – non si trova il padre dei bambini: si tratta di un uomo di trentatré anni che sarebbe in fuga. Si ritiene possa essere lui il responsabile della strage.

Sull’accaduto sta indagando il servizio di polizia giudiziaria di Versailles. Secondo quanto riportato dai media francesi, il procuratore locale terrà nella giornata di oggi una conferenza stampa sul caso. Ma stando alle prime indagini, quello di Meaux sarebbe l'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi nella regione di Parigi di Ile-de-France.

Poche settimane fa, alla fine di novembre, un uomo di quarantuno anni si era presentato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra i 4 e gli 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Il mese precedente un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise.