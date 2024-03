Orrore a Hong Kong, trovati morti 2 neonati chiusi dentro bottiglie di vetro: arrestata coppia A Hong Kong, nel salotto di un appartamento vuoto nel distretto di Tuen Mun, sono stati trovati i corpi di due neonati chiusi dentro a bottiglie di vetro. Nella serata di venerdì 8 marzo la polizia ha fatto sapere di aver arrestato un uomo di 24 e una donna di 22 anni, presumibilmente i genitori dei due bambini, con l’accusa di “occultamento di cadavere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Polizia di Hong Kong – immagine di repertorio

Una persona delle pulizie ha trovato due neonati morti in bottiglie di vetro nel soggiorno di un appartamento vuoto nel distretto di Tuen Mun, a Hong Kong. Nella serata di venerdì, 8 marzo, la polizia ha fatto sapere di aver arrestato un uomo e una donna, presumibilmente i genitori dei due bambini.

Secondo quanto è stato riferito ai giornalisti dall'ispettore capo della divisione Nuovi Territori del Nord, Au Yeung Tak, durante un incontro tenutosi nella mattinata di oggi, sabato 9 marzo, le bottiglie rinvenute sarebbero state alte 30 centimetri e i corpi dei due piccoli, che sembra non avessero più di un anno, non presentavano segni evidenti di ferite.

L'emittente televisiva di Hong Kong RTHK ha detto che erano conservati in un liquido, mentre l'ispettore capo ha aggiunto che sui due cadaveri sarà condotta l'autopsia e che le indagini sono in corso per cercare di determinare l'età dei bambini e capire se fossero morti alla nascita.

Le due persone arrestate sono un uomo di 24 anni e una donna di 22, l'accusa di cui sono chiamati a rispondere è quella di "occultamento di cadavere". Au Yeung ha detto che i due vivevano nell'appartamento, situato nel Mei Hang Building che si trova sulla strada Kai Man Path, e che si ritiene che siano una coppia. La macabra scoperta è avvenuta perché il proprietario dell'appartamento ha mandato la persona delle pulizie nella casa venerdì, dopo che gli inquilini, che erano in affitto, gli avevano fatto sapere di essersene definitivamente andati.

A seguito del ritrovamento, nell'appartamento si sono recati gli agenti della polizia scientifica per esaminare la scena. Secondo quanto si apprende, il 24enne sarebbe un magazziniere, mentre la donna pare lavori nel mondo della pubbliche relazioni. Dopo l'arresto sono stati interrogati tutta la notte.