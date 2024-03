Orban dice che se Trump verrà rieletto alla Casa Bianca “non darà un centesimo all’Ucraina” Orban: “Donald Trump non darà un centesimo nella guerra Ucraina-Russia. Pertanto, la guerra finirà, perché è ovvio che l’Ucraina non può reggersi sulle proprie gambe”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Se Donald Trump verrà nuovamente eletto alla Casa Bianca "non darà un centesimo" all'Ucraina. A dissipare i residui dubbi sul sostegno che il candidato repubblicano offrirebbe a Kiev nel caso dovesse ridiventare presidente degli Stati Uniti è stato il premier ungherese Viktor Orbán, che ha parlato alla stampa di Budapest dopo l'incontro avuto con il tycoon in Florida. "Non darà un centesimo nella guerra Ucraina-Russia. Pertanto, la guerra finirà, perché è ovvio che l'Ucraina non può reggersi sulle proprie gambe".

Orban ha anche aggiunto che Trump ha "un piano dettagliato" per porre fine al conflitto in Ucraina, iniziato due anni fa con l'invasione russa. "Se gli americani non danno soldi e armi, insieme agli europei, allora la guerra è finita. E se gli americani non danno soldi, gli europei da soli non sono in grado di finanziare questa guerra. E allora la guerra è finita", ha detto il leader ungherese, che non a caso durante la sua visita negli Stati Uniti non ha incontrato l'attuale presidente americano Joe Biden.

Nei giorni scorsi il premier ungherese ha fatto una prima visita a Washington al think tank conservatore Heritage Foundation, evidenziando su X che "la più grande battaglia nella politica internazionale è tra i globalisti e i sovranisti". Quindi è volato a Mar-a-Lago, la ‘Casa Bianca d'inverno', ed è entrato a gamba tesa nella campagna elettorale americana dando il suo endorsement al tycoon. "È stato un piacere far visita al presidente Donald Trump. Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e che possano portare la pace. Lui è uno di questi! Torni a portarci la pace, signor Presidente!", ha scritto su X.

"Qui in America, la campagna è in pieno svolgimento e sta procedendo a ritmo sostenuto. Spetta agli americani prendere la propria decisione, ma spetta a noi ungheresi ammettere onestamente che sarebbe meglio per il mondo e meglio per l'Ungheria se tornasse Donald Trump", ha detto Orban ancor più esplicitamente in un video pubblicato sui suoi social, sottolineando che "durante la sua presidenza c'era pace in Medio Oriente e pace in Ucraina" e che "non ci sarebbe la guerra oggi se fosse ancora presidente degli Stati Uniti".