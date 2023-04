Ondata di calore record travolge l’Asia: decine di morti, scuole chiuse e manto stradale sciolto Secondo il climatologo Maximiliano Herrera si tratta del peggior mese di aprile nella storia del continente asiatico dal punto di vista climatico. Temperature record in Cina, in Bangladesh manto stradale sciolto e in India scuole chiuse per il caldo torrido.

A cura di Ida Artiaco

Un'incredibile ondata di calore sta travolgendo numerosi paesi asiatici, che stanno vivendo il peggior mese di aprile di sempre dal punto di vista climatico, come l'ha definito il climatologo Maximiliano Herrera, con decine di morti e scuole chiuse.

La situazione è particolarmente difficile in India, Cina, Tailandia e Laos, dove si stanno registrando temperature record per questo periodo dell'anno.

In Cina, i media locali hanno riferito che temperature record per aprile sono state osservate in molte località, tra cui Chengdu, Zhejiang, Nanjing, Hangzhou e altre aree della regione del delta del fiume Yangtze. Ma temperature insolitamente alte sono state segnalate anche nel sud-est asiatico negli ultimi giorni, come in Laos, dove questa settimana si sono registrati 42,7°C, la temperatura più alta della sua storia, secondo Herrera.

In Thailandia, una stazione di monitoraggio del governo a Tak, nel nord-ovest del paese, ha registrato sabato 45,4°C, superando il precedente massimo di 44,6°C raggiunto a Mae Hong Son il 28 aprile 2016.

In Bangladesh le temperature hanno superato i 40°C nella capitale, Dhaka, sabato scorso, il giorno più caldo degli ultimi 58 anni, provocando lo scioglimento del manto stradale. Un funzionario del ministero dell'Ambiente, delle foreste e dei cambiamenti climatici ha affermato che se il caldo non diminuirà verrà dichiarato lo stato di emergenza termica in alcune aree.

Anche l'India sta facendo registrare temperature record. In sei città nel nord e nell'est sono state osservate temperature superiori a 44°C, mentre la capitale, Delhi, ha registrato martedì 40,4°C. L'ondata di caldo dovrebbe continuare almeno fino a venerdì. Nei giorni scorsi alcune amministrazioni locali hanno disposto la chiusura delle scuole, mentre 13 persone sono morte a causa del caldo eccessivo e altre 8 hanno ricevuto cure mediche a causa di un colpo di sole dopo un evento di premiazione che si è tenuto all'aperto nello stato del Maharashtra.

Temperature molto insolite per questo mese sono state registrate anche in Asia centrale, tra cui il Kazakistan, dove a Taraz sono stati registrati 33,6°C, un record per aprile, il Turkmenistan e l'Uzbekistan.