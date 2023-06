Ondata di caldo torrido, 100 morti e centinaia di ricoveri, allarme in India: “Rimanete in casa” Una situazione di emergenza vera e propria per il caldo torrido che ha spinto le autorità del posto ad annullare ferie e congedi del personale sanitario ma anche ad aumentare i posti letto ospedalieri per far fronte all’afflusso di pazienti.

A cura di Antonio Palma

È allarme caldo torrido in India dove una ondata di aria rovente ha invaso gli stati settentrionali dell'Uttar Pradesh e del Bihar orientale causando un centinaio di morti, secondo le autorità locali. Circa la metà dei decessi registrati finora sono stati segnalati nel distretto di Ballia, nell'Uttar Pradesh, una delle zone più interessate dall’ondata di calore intenso.

Ovviamente i più colpiti sono le persone più anziane o comunque over 60 e con problemi preesistenti di salute. Per questo le autorità locali hanno lanciato avvertimenti alla popolazione potenzialmente più soggetta ai colpi di calore invitandoli a rimanere in casa. Le temperature torride infatti rischiano di aggravare eventuali condizioni di salute preesistenti, con esiti tragici nei casi più gravi.

Avvertimenti comprensibili dopo i numerosi decessi ma anche le centinaia di persone finite in ospedale per il troppo caldo. Nello stesso distretto di Ballia, negli ultimi tre giorni, nell'ospedale distrettuale sono stati curati circa trecento pazienti per vari disturbi aggravati dal caldo. Per la maggior parte i sintomi sono febbre alta, vomito, diarrea, difficoltà respiratorie e problemi cardiaci.

Una situazione di emergenza vera e propria che ha spinto le autorità del posto ad annullare ferie e congedi del personale sanitario ma anche ad aumentare i posti letto ospedalieri nel reparto di emergenza per far fronte all'afflusso di pazienti.

Gli stessi cittadini hanno preso coscienza del pericolo e ormai da giorni nel distretto più colpito le strade sono sempre meno affollate così come i mercati all’aperto. Del resto da giorni si registrano temperature oltre ogni record della zona. Domenica il distretto ha registrato una temperatura massima di ben 43 gradi centigradi ma con una umidità del 25%, che intensifica ulteriormente l'effetto del caldo.

Le previsioni meteo inoltre non indicano nulla di buono visto che il caldo torrido è destinato a perdurare in zona anche in questa settimana con picchi ben oltre la media.

Stessa sorte anche per la zona del Bihar orientale dove la maggior parte dei decessi sono stati riscontrati in ospedale. Anche qui almeno duecento i ricoveri per troppo caldo. Nella capitale dello stato, Patna, si è registrata una temperatura massima di 44,7 gradi.

I principali mesi estivi sono generalmente caldi nella maggior parte dell'India, prima che le piogge monsoniche portino temperature più fresche ma nell'ultimo decennio i cambiamenti climatici hanno fatto innalzare le temperature in maniera costante fino a causare un grave mancanza idrica nel Paese.