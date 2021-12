Olaf Scholz eletto nuovo Cancelliere del Bundestag, si chiude ufficialmente l’era Merkel È stato eletto questa mattina dal Bundestag, il Parlamento tedesco, a Berlino con 395 voti. Si chiude così ufficialmente l’era di Angela Merkel, dopo 16 anni. Olaf Scholz, il nuovo Cancelliere, guiderà il governo di coalizione, cosiddetta Semaforo, a fianco di Verdi e Liberali.

A cura di Annalisa Girardi

Olaf Scholz è ufficialmente il nuovo Cancelliere della Germania. È stato eletto questa mattina dal Bundestag, il Parlamento tedesco, a Berlino con 395 voti. Si chiude così ufficialmente l'era di Angela Merkel, dopo 16 anni al comando del Paese. Scholz, quarto cancelliere della Spd, guiderà il governo di coalizione, cosiddetta Semaforo, a fianco di Verdi e Liberali. 63 anni, diventa il nono Cancelliere del Paese con un programma fondato sulla lotta al cambiamento climatico e sulla ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus. La Cdu, il partito di Merkel, andrà all'opposizione dopo oltre un decennio passato al governo.

All'inizio della seduta, Merkel è stata salutata con un'ovazione e un lungo applauso. Il suo addio alla scena politica non solo significherà importanti cambiamenti per il Paese, ma per tutta l'Unione europea, di cui la Cancelliera è stata in questi anni una figura fondamentale. "Aspettiamo di lavorare insieme per un'Europa forte e sovrana", ha commentato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel facendo gli auguri a Scholz e ringraziando allo stesso tempo Merkel per il lavoro svolto in tutti questi anni.

L'iter si concluderà questo pomeriggio con il giuramento vero e proprio. Prima Scholz, già vicecancelliere e ministro delle Finanze durante il governo Merkel, dovrà recarsi dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier per ricevere la nomina, per poi rientrare al Bundestag per giurare davanti a tutti i parlamentari. Il nuovo governo tedesco sarà composto per la prima volta da uomini e donne in pari misura: 16 ministeri divisi in egual misura tra i generi con, per la prima volta, una donna agli Interni. Per quanto riguarda i colori politici, sette ministeri andranno ai Socialdemocratici, cinque ai Verdi e quattro ai Liberali.