Nuovo video del presidente ucraino Zelensky: “Resistiamo all’assalto russo e non ci arrendiamo” In un nuovo video condiviso sui social il presidente ucraino Zelensky è tornato a parlare al suo Paese: “La Russia impari cosa significa la parola riparazione. Volevano distruggerci così tante volte, ma non ci sono riusciti. E se qualcuno pensa che dopo aver superato tutto questo, gli ucraini, tutti noi, ci arrenderemo, semplicemente non sa nulla di noi”.

A cura di Ida Artiaco

"La Russia impari cosa significa la parola riparazione: Mosca risarcirà l'Ucraina per tutti i danni subiti durante questa brutale guerra. Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città". È tornato a parlare con un video diffuso via social questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in cui si è rivolto direttamente al suo Paese ormai al settimo giorno di combattimento dopo l'invasione decisa da Vladimir Putin. L'esercito russo assedia le principali città ucraine, in particolare la Capitale Kiev, che però al momento resiste, come ha sottolineato un dossier dell'Intelligence inglese reso noto nelle scorse ore. Lo stesso vale per altri centri, da Kharkiv a Mariupol, dove tuttavia sono continuati i bombardamenti per tutta la notte.

"Gli attacchi missilistici e dinamitardi della Russia sulle città ucraine sono un riconoscimento del fatto che non sono riusciti a ottenere nulla di significativo sulla nostra terra – ha detto il presidente nel video -. Tutte le linee della nostra difesa sono preservate, il nemico non ha successo in nessuna delle direzioni strategiche. Non abbiamo altro da perdere se non la nostra stessa libertà", ha sottolineato, aggiungendo che l'Ucraina riceve quotidianamente forniture di armi dai suoi alleati internazionali. Zelensky ha anche ricordato come oggi ricorra il secondo anniversario del primo caso Covid registrato nel suo Paese: "Ma è già passata una settimana che un altro virus ci ha attaccato", ha detto. E ancora: "Siamo sopravvissuti a due guerre mondiali, tre carestie, all'Olocausto, a Babyn Yar, alla Grande Purga, all'esplosione di Chernobyl, all'occupazione della Crimea e alla guerra nell'est del nostro Paese. Volevano distruggerci così tante volte, ma non ci sono riusciti. Ne abbiamo passate tante. E se qualcuno pensa che dopo aver superato tutto questo, gli ucraini, tutti noi, saremo spaventati, distrutti o arresi, semplicemente non sa nulla di noi. Non sa nulla dell'Ucraina".