Una nuova allerta Tsunami dopo la seconda scossa a largo della Nuova Zelanda di magnitudo 8.1. L'allerta è stata estesa a tutto il Pacifico. La profondità è di 10 km con epicentro in una località remota a 960km da Tonga. Onde anomale previste verso Nuova Zelanda e Australia oltre che verso le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell'Ecuador, Costa Rica e del Messico. Il primo sisma di magnitudo 6.9 aveva allarmato immediatamente le autorità neozelandesi e aveva avuto il suo epicentro a 180 km dalla città di Gisborne. Il tutto si è verificato alle 2.27 del mattino a una profondità di 10 chilometri.

L'allarme tsunami è stato lanciato subito dopo la prima scossa: le autorità hanno consigliato a tutti i cittadini di spostarsi solo per allontanarsi dalle coste per andare in case più sicure sulle alture o in zone più interne e lontane quindi dalle spiagge. Il Pacific Tsunami Warning Center ha fatto sapere che sono previste onde di tsunami entro 300 chilometri dall'epicentro del terremoto. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione e sebbene non vi siano notizie di danni particolari, l'allarme Tsunami ha allarmato più di una persona. Alcuni cittadini hanno sentito il sisma fino a Christchurch a quasi 1000 km di distanza nel sud del paese. La città era già stata devastata da un terribile terremoto nel 2011.

L'allarme, che doveva essere mantenuto per le prossime ore, è stato ora esteso a tutto il Pacifico. La minaccia, secondo le autorità, era da considerare reale fino alla fine dei fenomeni sismici che hanno destato preoccupazione in Nuova Zelanda. La nuova scossa, però, ha allarmato nuovamente la cittadinanza. Gli unici spostamenti consigliati, vista anche la situazione di lockdown del Paese, sono per allontanarsi dalle coste per andare in zone interne o sulle alture

In centinaia in fuga verso

Tantissime persone scappano dalle zone costiere del nord della Nuova Zelanda dopo il sisma di magnitudo 8.1 registrato al largo della Nuova Zelanda. I media neozelandesi parlano di centinaia di persone in fuga dopo tre terremoti registrati: uno di 6.9, un secondo di magnitudo 7.1 e un terzo di 8.1