Nord Stream, Mosca accusa gli Usa: “Responsabili di un atto terroristico senza precedenti”

A cura di Susanna Picone

"Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Il riferimento è alla questione Nord Stream e a parlare così è il viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia Today ripresa dalla Tass.

Ryabkov ha aggiunto che le presunte indiscrezioni fatte trapelare da fonti americane e pubblicate dal New York Times secondo le quali l'attacco sarebbe stato compiuto da "un gruppo pro-ucraino" sono "un tentativo da poco per sviare l'opinione pubblica internazionale".

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un'indecorosa campagna di pubbliche relazioni a seguito del sabotaggio, credo da parte di ambienti governativi statunitensi, principalmente per presentare una versione alternativa di ciò che penso sia evidente a tutti", ha detto ancora.

Anche il ministro degli Esteri di Mosca, Sergey Lavrov, in un'intervista alla tv di Stato russa ripresa dalla Tass ha parlato delle esplosioni nei gasdotti Nord Stream. La Russia penserà "a come rispondere all'Occidente" se una "indagine obiettiva e imparziale" dovesse essere "bloccata", ha dichiarato Lavrov.

I gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sono stati danneggiati in presunti atti di sabotaggio di cui non si sa chi siano i responsabili. Secondo due nuove inchieste giornalistiche la responsabilità dei sabotaggi al gasdotto che collega Russia ed Europa sarebbe da ricondurre a gruppi di ucraini e oppositori di Putin.

In particolare secondo il New York Times, che cita funzionari americani venuti a conoscenza di un dossier di intelligence, sarebbe stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso settembre. Ma il presidente ucraino Zelensky e il governo di Kiev non sarebbero coinvolti.