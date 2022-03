Nonostante guerra e sanzioni, Putin è sempre più popolare in Russia: consensi alle stelle Secondo Levada Center, organizzazione russa indipendente e non governativa, che compie sondaggi, in Russia è salita alle stelle la popolarità di Putin, con un tasso di approvazione all’83%, mai così alto negli ultimi anni, nonostante la guerra contro l’Ucraina e le sanzioni occidentali.

A cura di Ida Artiaco

Nonostante la decisione di invadere l'Ucraina e le pesanti sanzioni imposte dai Paesi occidentali, che stanno avendo ripercussioni anche sulla vita dei cittadini russi, l'indice di approvazione di Putin è salito all'83%, secondo Levada Center, organizzazione russa indipendente e non governativa, che compie sondaggi e ricerche sociologiche e classificato dalle autorità locali come "agente straniero". Il 44% dei russi intervistati si fida infatti del leader del Cremlino, con un aumento del 10%. Si tratta di numeri che rappresentano un'enorme inversione di tendenza rispetto solo a qualche mese fa, quando invece queste stesse percentuali erano più basse. Ad ogni modo, la fiducia nei confronti del presidente si attesta sui livelli di fine 2017, prima cioè del calo causato dalla riforma delle pensioni.

A marzo, sottolineano i sondaggi realizzati dal 24 al 30 marzo 2022, sono aumentati sensibilmente i consensi verso le principali istituzioni statali, in particolare l'83% degli intervistati approva l'attività del presidente, il 71% il presidente del Consiglio, il 70% l'operato del governo e il 59% quello della Duma di Stato. Ed anche la quota di coloro che credono che le cose nel Paese stiano andando per il verso giusto è notevolmente aumentata: si tratta del 69% della popolazione, di contro al 52% fatto registrare a febbraio. Non solo Vladimir Putin ha accresciuto i consensi, ma lo stesso possono dire anche il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, che ha ottenuto una fiducia da parte cittadini intervistati fino al 15%.

Tuttavia, diversi esperti, sottolinea il Wall Street Journal, che riferisce i risultati, invitano alla cautela sull'affidabilità dei sondaggi in Russia nel momento in cui i principali media indipendenti sono stati messi al bando e quindi la popolazione, in particolare quella dei centri urbani minori lontani da Mosca e San Pietroburgo, è informata sulla guerra solo dai media di Stato con la loro propaganda. Particolarmente significativo sembra il fatto che nel 2014, quando la Russia riuscì ad annettere la Crimea e fomentò la ribellione dei separatisti del Donbass, era stato registrato un analogo balzo del gradimento di Putin, che era passato dal 69% all'83%, sui livelli attuali.