Non stanno facendo evacuare africani dall’Ucraina: la denuncia dell’Unione Africana L’Unione Africana: “Turbati dalle notizie secondo cui ai cittadini africani sul lato ucraino del confine viene negato il diritto di attraversare la frontiera in sicurezza”.

Sono centinaia di migliaia i profughi in fuga dall'Ucraina dilaniata dalla guerra, ma c'è una notizia inquietante e a diramarla è stata l'Unione Africana con una nota ufficiale: ad alcuni cittadini con la pelle nera è stato infatti impedito di lasciare il Paese. Sarebbe accaduto alla stazione ferroviaria di Leopoli, nell'Ovest dell'Ucraina, dove France 24 ha incontrato svariati studenti africani che hanno dichiarato di essere stati respinti al confine di Medyka con la Polonia. Le notizie sono state smentite sia da funzionari polacchi che ucraini, mentre sono già oltre 660mila i rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina.

Studenti provenienti dalla Guinea e dalla Nigeria hanno riferito di aver percorso lunghi tragitti a piedi al freddo, ma sono stati respinti alla frontiera. "Ci hanno fermato al confine e ci hanno detto che le persone di colore non erano ammesse. Ma abbiamo visto bianchi che attraversano la frontiera", ha raccontato Moustapha Bagui Sylla, uno studente della Guinea che ha spiegato di essere fuggito dalla sua residenza universitaria a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, non appena sono iniziati i bombardamenti nella giornata di ieri. Macky Sall, presidente senegalese e presidente di turno dell'Unione Africana, sta seguendo da vicino gli sviluppi in Ucraina dicendosi "particolarmente turbato dalle notizie secondo cui ai cittadini africani sul lato ucraino del confine viene negato il diritto di attraversare la frontiera in sicurezza" e ricordando che "tutti hanno il diritto di attraversare i confini internazionali durante il conflitto e, in quanto tali, dovrebbero godere degli stessi diritti di uscire per salvarsi dal conflitto in Ucraina, indipendentemente dalla loro nazionalità o identità razziale". Le notizie di "trattamenti inaccettabili violano il diritto internazionale".