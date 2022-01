No all’obbligo vaccinale in Canada, camionisti assediano Ottawa: Trudeau nascosto in località segreta Maxi protesta dei camionisti in Canada contro la legge che impone l’obbligo vaccinale alla categoria. In 50mila assediano la Capitale Ottawa, dove l’allerta è massima: il premier Trudeau costretto a rifugiarsi in un luogo segreto con la famiglia.

Maxi protesta in Canada contro l'introduzione dell'obbligo vaccinale e il lockdown in vigore nel Paese. Fino a 50mila camionisti, secondo la stima del quotidiano inglese Daily Mail, stanno assediando la Capitale, Ottawa, dalle scorse ore costringendo persino il premier, Justin Trudeau, già al lavoro da remoto dopo che uno dei suoi figli è risultato positivo al Covid, a nascondersi in un luogo segreto.

La manifestazione lanciata dal movimento "Freedom Convoy" durerà per tutto il weekend e il livello di allerta è alto. Un responsabile della sicurezza del Parlamento ha spiegato che ai deputati è stato consigliato di chiudersi bene anche in casa perché le loro abitazioni potrebbero essere un obiettivo. Alla popolazione è stato chiesto di evitare di recarsi nella zona del raduno. Lo stesso premier qualche giorno fa aveva definito i camionisti diretti verso la Capitale una "piccola minoranza marginale" prima che centinaia di convogli si dirigessero verso Ottawa.

L'obiettivo dei camionisti è mettere in discussione la legge entrata in vigore il 15 gennaio scorso in base alla quale tutti i trasportatori che entrano in Canada devono essere vaccinati. Anche gli Stati Uniti hanno imposto gli stessi requisiti ai camionisti in entrata nel Paese. Il sindacato dei trasportatori canadesi ha tuttavia precisato che la maggior parte degli autisti è vaccinato e che un gran numero tra quanti oggi protestano a Ottawa in realtà è rappresentato da comuni cittadini in piazza contro i vaccini e il lockdown.

Gli organizzatori ribadiscono di volere la cancellazione di ogni restrizione anti-Covid e dell'obbligo di vaccino fino alle dimissioni dello stesso Trudeau. La protesta sta facendo molto discutere anche nei vicini Stati Uniti. "Vogliamo che i valorosi camionisti canadesi sappiano che siamo con loro – ha dichiarato Donald Trump durante un raduno a Conroe, Texas -. Stanno facendo certamente di più dei loro leader per la difesa della libertà americana". Non solo. Il movimento "Freedom Convoy" ha ricevuto la benedizione anche di Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, che ha twittato: "I camionisti canadesi dominano".

Si ricordi che ad oggi l'82% dei canadesi di età pari o superiore a cinque anni è stato vaccinato contro il Covid-19. Tra gli adulti, la cifra è addirittura del 90 per cento.