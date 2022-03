Navi russe bombardano Odessa e Mariupol: cos’è successo nella notte in Ucraina Le navi russe hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa, principale porto del paese. Mariupol attaccata anche dal mare. Esplosioni a Kiev. Cosa è successo nelle ultime ore in Ucraina.

Sirene, esplosioni e bombe nella notte in Ucraina. Le sirene d'allarme per i bombardamenti sono risuonate a Kiev e in diverse altre città. In particolare, secondo quanto riferisce il Kyiv Independent, oltre alla capitale sirene sono state udite a Cherkasy, Dnipro, Leopoli, Odessa, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Kirovohrad e Khmelnytskyi. Mentre i negoziati tra Mosca e Kiev continuano e il presidente Zelensky appare anche più ottimista, l’offensiva russa dunque non si placa e la guerra in Ucraina continua: nella notte navi di Putin hanno bombardato la città di Odessa, principale porto nel sud-ovest del Paese. La notizia dell'attacco arriva dopo che i satelliti hanno rilevato 14 navi della flotta settentrionale di Mosca in avvicinamento a Odessa, tra cui il Pyotr Morgunov, nave anfibia lunga 120 metri.

Odessa sotto attacco

Intorno alla mezzanotte le navi da guerra russe hanno sparato missili e artiglieria sulla costa marittima vicino a Tuzla, a sud di Odessa. A darne notizia il consigliere del ministero dell'Interno, Anton Gerashchenko. “Gli invasori russi hanno sparato un'enorme quantità di munizioni da una grande distanza", ha fatto sapere. Secondo un primo bilancio, almeno due persone sarebbero rimaste ferite nel bombardamento delle navi da guerra russe sulla costa dell'oblast di Odessa, riferisce il Kyiv Independent che cita le autorità locali.

La città di Mariupol attaccata anche dal mare

E oltre a Odessa, i russi nella notte hanno iniziato ad attaccare la città di Mariupol – assediata ormai da giorni – anche via mare. Il lancio di razzi, come hanno spiegato funzionari locali, è avvenuto da navi russe approdate vicino al villaggio Bilosaraiska Kosa. Gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei a Mariupol. Nelle ultime ore, inoltre, a Kiev, nel distretto centrale di Shevchenkivsky, è stato colpito un palazzo di 12 piani. Il Servizio di emergenza dell'Ucraina ha spiegato che due persone sono rimaste ferite nell'attacco e 37 sono state evacuate mentre continuano i lavori per la ricerca delle vittime e lo smantellamento delle strutture danneggiate e pericolose. A Kiev è in vigore il coprifuoco.

Bombe a Kharkiv

Almeno due persone hanno perso la vita e due palazzi sono stati distrutti nei bombardamenti su Kharkiv. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza ucraini spiegando che "a causa di un attacco di artiglieria contro palazzi a più piani nel distretto di Nemyshlyansky a Kharkiv, sono stati distrutti diversi appartamenti in due edifici residenziali". Verso le 3 di questa mattina è stata anche attaccata una scuola a Kharkiv. Sarebbero almeno 500 le persone che hanno perso la vita a Kharkiv dall'inizio della guerra.

Intelligence Gb: "Avanzata russa in stallo"

Intanto, il ministero della Difesa britannico ha pubblicato l'ultimo rapporto della sua intelligence sulla situazione in Ucraina: si afferma che le forze russe "stanno lottando per superare le sfide poste dal territorio ucraino" e "si sono bloccate nella loro avanzata". "Le Forze russe sono rimaste in gran parte legate alla rete stradale ucraina e hanno dimostrato riluttanza a condurre manovre fuoristrada. Anche la distruzione dei ponti da parte delle Forze ucraine ha svolto un ruolo chiave nello stallo dell'avanzata russa", si legge nel rapporto. Secondo il rapporto, "il perdurare dell'incapacità della Russia di ottenere il controllo dei cieli ha drasticamente limitato la loro capacità di utilizzare efficacemente le manovre aeree, limitando ulteriormente le loro opzioni", continua il rapporto. "Le Forze armate ucraine hanno abilmente sfruttato la mancanza di manovra della Russia, frustrando la sua avanzata e infliggendo pesanti perdite alle Forze d'invasione", sottolinea l'intelligence britannica.