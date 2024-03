Nave Duilio abbatte drone nel Mar Rosso: “Era diretto verso l’imbarcazione italiana” Il ministero della Difesa ha reso noto che oggi l’italiana Nave Duilio ha abbattuto un drone nel Mar Rosso. Il ministro Crosetto: “Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Nave Duilio.

L'italiana Nave Duilio ha abbattuto un drone nel Mar Rosso oggi pomeriggio "in attuazione del principio di auto difesa". È quanto ha appena reso noto il ministero della Difesa, spiegando che "il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati, si trovava a circa 6 kilometri dalla nave italiana, in volo verso di essa".

Attualmente, ha aggiunto ancora la Difesa, nell'area per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali, Nave Duilio ha avvicendato nave Martinengo nell'attività nazionale, avviata a fine dicembre, in seguito agli attacchi da parte dei miliziani Houthi, gruppo yemenita, sostenuto dall'Iran e vicino ad Hamas, contro il traffico in navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb.

Immediato il commento del ministro Guido Crosetto: "Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alle sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia. Questi attacchi sono parte di una guerra ibrida, che usa ogni possibilità, non solo militare, per danneggiare alcuni Paesi e agevolarne altri", ha detto.

Nave Duilio è un cacciatorpediniere, varato a Riva Trigoso il 23 ottobre 2007 e trasportato presso i cantieri navali del Muggiano per poi entrare in servizio, con la consegna alla Marina, il 3 aprile 2009, come si legge sul sito ufficiale della Marina. "Avrà il compito di tutelare la sicurezza delle nostre navi, in caso di attacchi di droni o missili, da Hormuz fino a Suez. Ci staranno anche aerei francesi e tedeschi e si potrebbero aggiungere altre marine europee", aveva sottolineato qualche settimana fa il ministro degli esteri, Antonio Tajani.

Sempre Tajani ha commentato così l'episodio di oggi: "La Marina militare difende il diritto alla libera navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. La nave Caio Duilio ha abbattuto un drone diretto contro il cacciatorpediniere. Mi sono congratulato con Guido Crosetto e con gli ammiragli Cavo Dragone e Credendino".