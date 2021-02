Conservava il corpo della madre morta nel congelatore, per evitare di essere sfrattata dal suo appartamento. Questa, almeno, la giustificazione proposta dalla donna di 48 anni, arrestata con l'accusa di occultamento di cadavere, a Tokio. La donna si chiama Yumi Yoshino, è incensurata e fino alla macabra scoperta non ha mai destato preoccupazione o allarme nel vicinato con i suoi comportamenti e forse, se non fosse stata costretta a lasciare l'appartamento, sarebbe rimasta tranquillamente in quella casa per anni.

Alcune mensilità non pagate, tuttavia, hanno imposto lo sfratto, così quando Yoshino ha lasciato l'appartamento – un’abitazione è di proprietà del Comune con contratto d’affitto intestato alla vittima – il cadavere è stato scoperto. È stato un addetto alle pulizie a scoprire il corpo raggomitolato dentro un congelatore nascosto in un armadio. A quanto pare, da un primo esame esterno, non apparivano evidente ferite che facessero pensare a una violenza, pertanto l'ipotesi che la 60enne sia deceduta per cause naturali e poi sia stata nascosta, è stata ritenuta plausibile. L’agghiacciante scoperta da parte delle autorità locali è avvenuto lo scorso mercoledì, 27 gennaio.

"Non volevo andarmene", ha ripetuto Yumi Yoshino, ora in manette. Le indagini sul caso sono ancora in corso. Sebbene appaia molto difficile determinare la causa della morte e soprattutto il periodo, saranno effettuati degli esami medico legali che consentano di escludere alcune ipotesi. L'episodio ha scioccato vicini e residenti del quartiere che non hanno mai sospettato il macabro segreto nascosto dalla 48enne.