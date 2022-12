Muore in casa per malore, due anni dopo arrestato il figlio per omicidio: uccisa per l’assicurazione Era stato proprio il figlio a trovare il corpo senza vita di sua madre nella sua casa di Perth, in Australia. Inizialmente sembrava morte naturale ma due ani dopo la polizia ha arrestato il 26enne per omicidio.

A cura di Antonio Palma

Senza che la madre sapesse nulla, aveva stipulato un'assicurazione sulla vita della donna ma poche settimane dopo l’avrebbe uccisa, arrivando infine a falsificare il suo certificato di morte e a intascare il premio assicurativo. Queste le pesantissime accuse nei confronti di un 26enne australiano trader di criptovalute, Andre Rebelo, arrestato a due anni di distanza dai fatti.

La morte della madre Colleen, 58 anni, inizialmente era passata come morte naturale e non considerata sospetta, visto che sul corpo non erano stati trovati evidenti segni di lesioni. I funerali si erano svolti regolarmente e il suo corpo era stato cremato poco dopo.

Diversi mesi dopo, però, è emerso che l’uomo aveva incassato un consistente premio assicurativo dovuto a una polizza stipulata appena poche settimane prima della morte della madre. È partita così un'indagine che dall’iniziale accusa di frode assicurativa ha portato alla ben più grave accusa di omicidio premeditato che ha portato all’arresto dell’uomo nel novembre scorso.

"Ci sono voluti due anni per arrivare a questo punto ma è solo un esempio di come non ci fermiamo indagando fino in fondo per arrivare a una conclusione” ha dichiarato uno degli investigatori quando Rebelo è stato arrestato, prelevato dalla sua casa di Perth e condotto in carcere con l'accusa di omicidio, quindici giorni fa.

Gli inquirenti della sezione omicidi della polizia locale si sono rifiutati di rivelare la causa della morte della signora Rebelo e a che punto hanno creduto che la sua morte fosse diventata sospetta, affermando solo che l’arresto è arrivato al culmine di un'indagine lunga e complessa che ha richiesto molte risorse.

Secondo i media locali che hanno interpellato i vicini della vittima, sarebbe stato proprio il figlio a trovare il corpo senza vita di sua madre nella sua casa nel sobborgo di Bicton nel maggio del 2020. È lui infatti che ha allertato i soccorsi medici che, intervenuti nell’abitazione in cui la 58enne viveva da sola, ne avevano solo potuto accertare il decesso.