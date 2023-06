Mosca accusa: “Respinto tentativo di invasione ucraina con carri armati e soldati a Belgorod” Il ministero della Difesa russo ha annunciato con un comunicato via Telegram che la scorsa notte è stato “sventato un nuovo tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico contro la popolazione civile della città di Shebekino, regione di Belgorod”.

"Questa mattina le Forze armate della Federazione Russa, insieme a unità del Servizio di guardia di frontiera e ad altre unità dell'FSB russo, hanno sventato un nuovo tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico contro la popolazione civile della città di Shebekino, regione di Belgorod".

È quanto si legge in un comunicato, pubblicato oggi sul canale Telegram del Ministero della Difesa russo che accusa Kiev di un tentativo di invasione. "Dopo un intenso bombardamento di strutture civili nella regione di Belgorod, gruppi terroristici ucraini con fino a due compagnie di fanteria motorizzata rinforzate da carri armati hanno tentato di invadere il territorio russo", viene precisato nella nota.

Stando a quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca, tutto sarebbe cominciato intorno alle 3 di questa mattina, quando "formazioni terroristiche ucraine" hanno provato a entrare in territorio russo "vicino all'insediamento di Novaya Tavolzhanka e al checkpoint automobilistico internazionale di Shebekino".

Lo stesso comunicato ha sottolineato che il personale russo "ha respinto tre attacchi di gruppi terroristici ucraini. L'aviazione dell'esercito del distretto militare occidentale ha inflitto undici colpi al nemico. Le truppe missilistiche e l'artiglieria hanno effettuato 77 missioni di fuoco. Non sono state consentite violazioni del confine di stato". Secondo il rappresentante ufficiale del ministero russo della Difesa, il tenente generale Igor Konashenkov, tra l'altro, sarebbero stati uccisi più di 30 ucraini".

Intanto, in mattinata, sempre a Belgorod pesanti bombardamenti hanno provocato una parziale evacuazione dei civili dalla regione. Su quanto avvenuto la scorsa notte è intervenuto poco fa anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha dichiarato che "i bombardamenti non avranno effetti" sulla continuazione dell'operazione militare in Ucraina, aggiungendo che il presidente Vladimir Putin viene tenuto costantemente informato sulla situazione nella regione e rimane in contatto con il governatore della regione.