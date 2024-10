Morta in una prigione russa la giornalista ucraina Victoria Roshchyna: ignote le cause del decesso

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Victoria Roshchyna, 27 anni

La giornalista ucraina Victoria Roshchyna, arrestata da Mosca mentre stava realizzando un reportage nell'Ucraina orientale occupata, è morta in una prigione russa. A dare la notizia sono stati alcuni funzionari ucraini, citati dal Guardian.

La reporter, che avrebbe compiuto 28 anni questo mese, sarebbe deceduta il 19 settembre. Era scomparsa nell'agosto 2023 e ad aprile di quest'anno il padre aveva ricevuto una lettera dal Ministero della Difesa russo. Lo informava che la figlia era rinchiusa in carcere in Russia, come aveva successivamente riferito il principale sindacato dei giornalisti ucraino.

Non sono state rese note le circostanza dell'arresto e del decesso

Le circostanze del suo arresto non sono state rese note e non è chiaro dove fosse detenuta all'interno della Russia.

"Purtroppo, la notizia della morte di Victoria è stata confermate – ha detto ieri, giovedì 10 ottobre, Petro Yatsenko, portavoce del quartier generale di coordinamento dei prigionieri di guerra dell'Ucraina. – Ma è troppo presto per parlare delle circostanze del decesso, stiamo lavorando per saperne di più", ha aggiunto.

L'organizzazione Reporter senza frontiere ha espresso le sue condoglianze ai suoi familiari e ha affermato la necessità di far partire un'inchiesta relativa alla morte della giornalista.

Secondo quanto riportato dal notiziario russo Mediazona, la donna è morta durante il trasferimento a Mosca da una prigione di Taganrog, vicino al confine con l'Ucraina. "Il trasferimento era una tappa dei preparativi per il suo rilascio", ha spiegato Yatsenko. Secondo i media, la prigioniera aveva fatto un lungo sciopero della fame.

Chi era la giornalista ucraina Victoria Roshchyna

Victoria Roshchyna aveva lavorato come freelance per vari organi di informazione indipendenti, tra cui Ukrainska Pravda, e aveva collaborato con la redazione ucraina dell'emittente statunitense Radio Free Europe.

Nel 2022 le era stato conferito il premio Courage in Journalism dall'International Women's Media Foundation per i suoi reportage dall'Ucraina orientale.

Secondo i gruppi per i diritti umani, sono migliaia gli ucraini contrari al governo di Mosca detenuti nei territori occupati dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala iniziata nel marzo 2022.

Molti di loro rischiano la tortura da parte delle forze di sicurezza. A maggio l'Ucraina aveva riferito che più di 20 rappresentati dei media ucraini erano tenuti prigionieri in Russia e che erano in corso trattative per il loro rilascio e per il rimpatrio.