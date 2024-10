video suggerito

Molti clienti in ospedale per aver mangiato pizza, locale Usa si scusa: “Condita con cannabis per errore” Per giorni un ristorante ha servito pizza condita con olio alla cannabis per errore. Numerosi clienti sono finiti in ospedale in Wisconsin e il dipartimento di sanità pubblica locale ha emesso un avviso di allerta alimentare. L’olio accidentalmente utilizzato nel prodotto proveniva da una zona di stoccaggio condivisa con altri locali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ristorante pizzeria del Wisconsin, in Usa, è sotto inchiesta ed è stato costretto alle scuse pubbliche dopo aver scoperto che la pizza servita ai clienti era contaminata da THC, uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis. La scoperta nei giorni scorsi quando numerosi clienti hanno iniziato ad accusare malesseri e a ricorrere alle cure degli ospedali della zona.

Quando i medici hanno appreso che tutti avevano consumato pizza nello stesso locale, il Famous Yeti's Pizza di Stoughton, è scattata immediatamente l’allerta sanitaria. I medici infatti hanno informato il dipartimento di sanità pubblica di aver sottoposto a cure diverse persone con sintomi correlati al THC, e tutte avevano riferito di aver mangiare presso il locale.

Dai controlli successivi è emerso che effettivamente l’impasto della pizza era stato preparato e condito con olio alla cannabis ma per errore. Il prodotto così è stato venduto e mangiato con questo ingrediente da martedì a giovedì scorso 24 ottobre quando si è scoperto tutto.

Il dipartimento di sanità pubblica locale ha emesso un avviso di allerta alimentare invitando i cittadini a buttare via qualsiasi pizza in loro possesso comprata nel locale nei giorni indicati. "Vogliamo essere sicuri che chiunque abbia questa pizza in mano la butti via” ha affermato il Direttore del dipartimento di salute. “Se hai mangiato la pizza e stai riscontrando sintomi correlati al THC, contatta il tuo medico o chiama il 911 se i sintomi peggiorano" avverte una nota spiegando che i possibili sintomi correlati al THC “includono vertigini, aumento della pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, nausea, vomito, ansia, attacchi di panico, paranoia, allucinazioni, impatti sulla memoria a breve termine, distorsione del tempo e sonnolenza”.

Lo stesso locale si è scusato pubblicamente per l’accaduto spiegando che la contaminazione è avvenuta nell’impasto preparato per errore con olio con THC proveniente dal magazzino condiviso con un altro locale. “Dopo aver ricevuto segnalazioni da parte del personale e dei dipendenti di reazioni fisiche inspiegabili, abbiamo avviato un'indagine con la polizia di Stoughton e le autorità sanitarie locali. È stato confermato che la pizza era stata venduta con un impasto preparato per errore con olio contaminato da Delta9” recita l’avviso.

“L'olio accidentalmente utilizzato nel prodotto proveniva da una zona di stoccaggio condivisa. Vogliamo assicurarvi che tutti i prodotti interessati sono stati distrutti. Famous Yeti sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali per migliorare i nostri protocolli di stoccaggio e sicurezza per impedire che ciò accada di nuovo e per garantire la sicurezza dei nostri clienti. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente o danno causato” conclude la nota.

Il dipartimento di sanità pubblica ha confermato che il locale opera effettivamente in un edificio con una cucina industriale condivisa, dove molte aziende producono cibo e altri prodotti. "Gli operatori sanitari della sanità pubblica stanno attualmente indagando sull'edificio con l'aiuto del dipartimento di polizia di Stoughton e del dipartimento dell'agricoltura, del commercio e della protezione dei consumatori del Wisconsin. Il proprietario di Famous Yeti's Pizza sta collaborando alle indagini", afferma il comunicato dell’ente pubblico.