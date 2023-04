Missili russi su Dnipro e Uman, morti nel sonno 3 bambini: “Dormivamo, ci siamo ricoperti di sangue” Ci soo anche tre bambini, due di 10 anni e una di 3, tra le vittime degli attacchi russi contro le città di Uman e Dnipro. Le testimonianze dei sopravvissuti: “Il missile ha colpito la parte del palazzo in cui c’erano le camere da letto. Questa zona è residenziale, tanti bambini vivevano qui”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sono anche tre bambini tra le vittime dei bombardamenti russi che nella notte hanno raggiunto alcuni edifici residenziali a Dnipro e a Uman. In particolare, sono stati colpiti un edificio alto 9 piani a Uman, sotto il quale sono stati recuperati 17 corpi, fra i quali anche due bambini di 10 anni, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Interno.

I missili hanno colpito anche Dnipro, dove sono morte una giovane donna e la figlia di 3 anni. Anton Gerashchenko, attuale consigliere ed ex viceministro presso il Ministero degli affari interni dell'Ucraina, ha condiviso la foto delle due giovani vite spezzate, inviando le proprie condoglianze alla famiglia.

Tante le testimonianze dei sopravvissuti, tra cui quella di una donna di Uman che sempre Gerashchenko ha diffuso. "Un razzo ha colpito la nostra casa, siamo ricoperti di sangue, i bambini stavano dormendo. Grazie a Dio siamo vivi ma sono così spaventata. Russi vi odio", si sente dire la donna in lacrime in un video diventato sui social, mentre mostra le ferite provocate dall'esplosione e i danni all'appartamento.

Secondo Tatiana, sopravvissuta a Uman, "alle 4 abbiamo ricevuto l'allarme aereo che mi ha svegliata, ma come ormai siamo tutti abituati, sono tornata a letto e ho cercato di dormire. Poi però abbiamo sentito l'esplosione e abbiamo preso i nostri figli, telefoni e documenti e siamo fuggiti. Tutte le persone che vivevano nei piani che sono crollati e bruciati sono morte lì. Il missile ha colpito la parte del palazzo in cui c'erano le camere da letto. Questa zona è residenziale, tanti bambini vivevano qui".

Le operazioni di soccorso non sono ancora terminate. "Non sappiamo esattamente le tempistiche, ci metteremo il tempo necessario", ha detto Andrij Danik capo del servizio governativo di emergenza della regione di Cherkasy. Sul posto, come può testimoniare l'Ansa, sono presenti mezzi e operatori di soccorso che scavano senza sosta sotto le macerie.

A Kiev, invece, che pure è stata sotto attacco, i missili sono stati abbattuti dalla difesa e non si sono registrate vittime. Si è trattato del più imponente attacco russo da mesi contro città ucraine che non si trovano sul fronte o nelle vicinanze. Su quanto successo nelle scorse ore è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky.

Condividendo sui propri canali social le immagini di orte e distruzione da Uman e Dnipro, il numero uno di Kiev ha affermato che "solo tutti insieme possiamo sconfiggere il terrore russo, con armi per l'Ucraina, sanzioni più dure contro lo stato terrorista e sentenze giuste per gli assassini russi".