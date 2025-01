video suggerito

“Mia figlia ha trovato un dente umano nelle nuggets del McDonald’s”. La denuncia della mamma su TikTok Lo sfogo in lacrime di una mamma americana. La donna aveva preso un Happy Meal e una confezione da 10 di McNuggets insieme alla figlioletta di 6 anni. Improvvisamente la piccola ha morso “qualcosa di molto duro” e si è fatta male. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Che cosa ci vorrà perché la gente qui in America cominci ad ascoltare?" È quanto si chiede una donna americana nel proprio sfogo su TikTok. Quasi in lacrime, Demi (@itsmedemi90) ha raccontato quanto accaduto alla figlia di 6 anni mentre mangiava le nuggets (le classiche crocchette di pollo) del McDonald's.

Secondo quanto riferisce, ancora scossa, la ragazzina ha spiegato di essersi ferita mentre masticava, dicendo di aver morso qualcosa di "particolarmente duro". L'oggetto in questione viene poi mostrato: è bianco e di forma più o meno rettangolare, e Demi lo identifica come "un dente".

"Mi fa male lo stomaco. Avevo sentito delle voci, ma alla fine ho comunque ceduto e ho portato i miei figli a mangiare da McDonald's", dice. La donna non specifica però in quale ristorante si è recata con la piccola per acquistare un Happy Meal e una porzione di crocchette di pollo da dieci. "L'ha morsa e ha detto che si è fatta male al dente. Quindi guardo il boccone e tiro fuori questo – racconta la mamma, mostrando un oggetto in una bustina di plastica -. E io comincio a dare di matto".

La donna ha inizialmente temuto che sua figlia, di 6 anni, avesse perso un dente, ma poi si è resa conto che non era affatto così: "Non era il dente da latte della mia bimba, ma era decisamente un dente da latte. E noi ci mangiamo questa me**a".

Diversi i commenti al reel di gente che afferma di aver vissuto esperienze simili sempre al McDonald's; c'è anche chi è convinto che quello mostrato sia effettivamente un dente da latte, mentre altri sottolineano che molto più probabile si tratta di un osso di pollo. Altri le consigliano di indagare e rivolgersi alle autorità per analizzare il "dente".