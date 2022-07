“Mi bebito fiu fiu”, cosa c’entra il nuovo trend di TikTok con l’ex presidente del Perù Si chiama “Mi bebito fiu fiu” la canzone divenuta un tormentone su TikTok. Il brano satirico non è altro che una raccolta dei messaggi tra l’ex presidente del Perù Martìn Vizcarra e la scrittrice e politica Zully Pinchi Ramìrez, sua amante. La moglie dell’ex leader deposto con l’accusa di corruzione ha diffuso online gli screen delle chat tra i due. Il produttore Tito Silva ha fatto il resto.

A cura di Gabriella Mazzeo

È diventato in poco tempo il tormentone di TikTok: chiunque sia iscritto al social cinese ha sentito almeno una volta il ritornello "Tu eres mi bebe, mi bebito fiu fiu". Quella che sembra una filastrocca divertente (con un hashtag da 783 milioni di visualizzazioni usato anche da account ufficiali come quello di HBO) è in realtà la raccolta di una serie di messaggi tra Zully Pinchi Ramìrez, scrittrice ed ex candidata al Congresso della Repubblica per Somos Perù e l'ex presidente peruviano Martìn Vizcarra. È lui infatti il "bebito" della canzone satirica divenuta virale online.

Nel maggio scorso, infatti, la moglie di Vizcarra ha diffuso tramite internet gli screenshot delle conversazioni di suo marito con l'amante. I messaggi sono diventati oggetto di uno degli scandali più chiacchierati del Perù: il tradimento dell'ex leader ha tenuto i cittadini incollati allo schermo delle televisioni per mesi.

Il brano è stato creato sulla base della canzone Stan di Eminem e Dido. L'autore è Tito Silva, producer peruviano. Il testo decisamente imbarazzante consiste in una serie di apprezzamenti sdolcinati al selfie dell'ex presidente peruviano (come la frase, ripetuta più volte, "sei il mio re, sei bellissimo").

Leggi anche Ok a nuovo decreto contro il caro bollette: cosa è stato deciso in Consiglio dei ministri

Accompagnato al ritornello, il verso onomatopeico "fiu fiu", richiamo al fischio del catcalling per strada. Arrivata al primo posto della Top 50 su Spotify, la canzone è stata bloccata perché "palese violazione di copyright". Nulla però può fermare il popolo di internet: il brano satirico, infatti, è il trend del momento ed è utilizzato dagli account ufficiali di società come HBO e il Real Madrid.

Il "bebito" in questione è stato Presidente della Repubblica del Perù dal 23 marzo 2018 al 9 novembre del 2020. Vizcarra è stato rimosso dall'incarico con l'accusa di corruzione. Il politico, infatti, avrebbe incassato circa 600mila dollari in tangenti quando era governatore della regione di Moquegua. La mozione di sfiducia nei suoi confronti era stata giustificata "dall'incapacità morale permanente" data dallo scandalo.

La pubblicazione delle chat, avvenuta proprio qualche mese dopo l'addio al governo, ha gettato nuova benzina sul fuoco della polemica. Vizcarra, sebbene destituito, è infatti rimasto al centro della discussione politica nel suo Paese ed è il simbolo di una crisi delle istituzioni che va avanti dal 2018.

L'ex leader e la scrittrice (nonché candidata per il suo stesso partito politico) non hanno commentato la vicenda né la canzone divenuta virale in tutto il mondo. Il producer che ha realizzato il brano, Alberto Silva Reyes (in arte Tito Silva) era già noto online per le parodie realizzate su casi di cronaca e di politica nazionale.

Il brano era già diventato popolarissimo nel Paese nel mese di giugno, ma ha poi inaspettatamente travalicato i confini peruviani diventando una hit inarrestabile nel resto del mondo. Sul social cinese esistono anche parodie in versione rock e metal oltre che una serie di filtri che riportano il testo sullo schermo come in un karaoke.