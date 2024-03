Mentre va a scuola vede braccio mozzato che spunta dal terreno: orrore nel parco Usa, corpo smembrato La terribile scena, avvenuta giovedì mattina, ha portato alla scoperta di un intero corpo smembrato di un uomo i cui arti erano sparsi in tutta l’area del parco e a pochi metri dalla locale scuola elementare di Babylon, nello stato di New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orrore in un parco statunitense dello stato di New York dove una giovane studentessa delle superiori si è imbattuta in un braccio mozzato che spuntava dal terreno mentre andava a scuola nella città di Babylon nella contea di Suffolk. La terribile scena, avvenuta giovedì mattina, ha portato alla scoperta di un intero corpo smembrato di un uomo i cui arti erano sparsi in tutta l’area del parco e a pochi metri dalla locale scuola elementare.

I poliziotti sono stati chiamati sulla scena, nel Babylon Village, poco prima delle 9 del mattino quando il genitore di uno studente ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria dopo essere stato avvertito del fatto. La minore infatti pare stesse camminando con un altro gruppetto di amici di scuola quando ha fatto la macabra scoperta. "Uno degli studenti ha chiamato il padre. L’uomo ha confermato che c'era un braccio sul lato della strada e ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria", ha affermato la polizia della contea di Suffolk.

In zona è scattata subito una massiccia ricerca con cani molecolari e dispiegamento di agenti che poi ha portato a scoprire altre parti del corpo. Nel primo pomeriggio, infatti, un cane poliziotto che cercava in un’altra parte del grande parco ha trovato una gamba umana sotto le foglie a circa un miglio dal primo luogo. Più tardi è stato trovato anche un braccio destro, a poco distanza da dove era stato scoperto il primo braccio al mattino. Il tutto nei dintorni della scuola elementare.

Il sovrintendente del distretto scolastico unificato di Babylon ha detto che gli studenti sono stati tenuti dentro durante la ricreazione mentre l'indagine era in corso e che sarebbero state fornite risorse per l’aiuto psicologico ma che la scuola non è direttamente coinvolta nell’inchiesta.

La polizia ha detto che i resti saranno esaminati per accertare l’identità della vittima ma sicuramente appartenevano a un uomo tatuato. Da un primo esame esterno, sembra che le parti del corpo fossero state abbandonate di recente. I polpastrelli del braccio erano scomparsi e avevano un tatuaggio evidente. La polizia afferma che non ci sono segnalazioni di persone scomparse nella zona ma gli investigatori sperano che i tatuaggi e il DNA li aiutino a identificare presto la persona.