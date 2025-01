video suggerito

Medioriente, Israele lancia operazione militare a Jenin “per sradicare il terrorismo”: 6 morti e 35 feriti Israele ha lanciato una nuova vasta operazione militare a Jenin, in Cisgiordania: 6 persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite nel terzo giorno di cessate il fuoco a Gaza. Netanyahu: “Così sradichiamo il terrorismo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel terzo giorno di cessate il fuoco a Gaza, l'esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet hanno annunciato di aver lanciato un'operazione antiterrorismo a Jenin, in Cisgiordania. Un drone ha attaccato la città. Il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese ha fatto sapere che il bilancio delle vittime ci sono 6 morti e 35 feriti.

L'operazione – aveva già informato l'esercito israeliano – dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni e vi parteciperanno molte forze dell'Idf, tra cui membri di unità speciali, lo Shin Bet e le Forze speciali. Lo scopo dell'operazione è di distruggere e neutralizzare le infrastrutture terroristiche e le "bombe ad orologeria". Cosa che è stata confermata anche dal primo ministro Benjamin Netanyahu.

"L'esercito ha lanciato una grande operazione a Jenin, in Cisgiordania, con l'obiettivo di sradicare il terrorismo" nell'area, ha spiegato Netanyahu in una dichiarazione, aggiungendo che "le forze di sicurezza israeliane "hanno lanciato oggi una grande e significativa operazione militare per sradicare il terrorismo a Jenin, Muro di ferro", ha affermato il premier in una dichiarazione.

Nelle scorse settimane numerose operazioni antiterrorismo sono state condotte a Jenin anche dalle forze dell'Autorità palestinese provocando violente proteste dei residenti. Su quanto sta succedendo a Jenin è intervenuto anche Hamas, che ha lanciato un appello per una mobilitazione generale in Cisgiordania dopo l'operazione militare lanciata oggi dalle Idf e dal Mossad nel campo profughi. "Invitiamo le masse del nostro popolo in Cisgiordania e la sua gioventù rivoluzionaria a mobilitarsi e a intensificare lo scontro con l'esercito di occupazione", si legge in una di Hamas. L'obiettivo, si legge, deve essere quello di "sventare la vasta aggressione sionista contro la città di Jenin e il suo accampamento".