video suggerito

Medico di Los Angeles ignora ordine di evacuazione per salvare le case: “Mi preparavo da 15 anni” Un neurochirurgo di Los Angeles, insieme a suo figlio e al vicino, ha combattuto contro le fiamme per salvare le case di Malibu durante l’incendio di Palisades. Nonostante le risorse limitate, il trio ha usato un piano d’azione preparato per 15 anni fino all’arrivo dei soccorsi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Incendio a Los Angeles ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha ignorato gli ordini di evacuazione impartiti dai vigili del fuoco e, insieme a suo figlio, ha affrontato gli incendi che minacciavano la sua casa e quella dei suoi vicini. Protagonista della storia è un neurochirurgo di Los Angeles che, in un'intervista alla BBC di come, ha raccontato la sua lotta contro le fiamme per salvare le abitazioni della sua strada durante l'incendio di Palisades, che ha devastato l'area di Malibu. Il dottor Chester Griffiths, 62 anni, residente proprio Malibu, ha deciso di non rispettare gli ordini di evacuazione e ha trascorso oltre una settimana a proteggere le case, aiutato dal suo vicino Clayton Colbert e dal figlio Chester Jr., fino all'arrivo dei soccorsi.

"Sapevamo che un incendio sarebbe arrivato, ma non ci aspettavamo sarebbe stato così devastante", ha dichiarato Griffiths, ricordando come abbia trascorso almeno 15 anni immaginando che un evento del genere prima o poi si sarebbe verificato e di essersi preparato al meglio a questa possibilità acquistando il minimo indispensabile per fronteggiare una possibile emergenza.

Poco prima di tornare affrontare le fiamme, il dottor Griffiths aveva appena terminato un intervento chirurgico. Insieme al suo team d "pompieri improvvisati" ha disposto un piano di azione: lui, il figlio e il vicino hanno collegato tubi flessibili a idranti e si sono posizionati sui tetti di alcune case per spruzzare acqua sui focolai, mentre gettavano della terra per spegnere i tizzoni sul terreno. "Le case crollavano come tessere di domino", ha ricordato.

Il trio ha dovuto affrontare le fiamme per giorni e solo di recente, quando le risorse dei vigili del fuoco sono diventate sufficienti, Chester Griffiths, il figli e il vicino sono riusciti a ricevere il supporto tanto atteso. "Le risorse erano talmente limitate che le squadre dei vigili del fuoco non sono riuscite a salvare tutte le case", ha spiegato il medico, sottolineando l’importanza della preparazione preventiva e del sostegno della comunità.

Nel frattempo, l'incendio di Palisades, che ha distrutto oltre 23mila acri tra Santa Monica e Malibu, continua a essere uno dei più distruttivi della storia della California. Almeno 25 persone sono morte e 23 risultano disperse nelle zone colpite dal rogo, mentre più di 90mila persone sono sotto ordine di evacuazione.

Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato preparativi urgenti in vista di venti di forza quasi da uragano previsti per martedì, mentre il presidente Biden ha stimato che la ricostruzione delle aree devastate potrebbe costare decine di miliardi di dollari.