Massiccio attacco con droni ucraini in Russia: chiusi gli aeroporti di Mosca, morta una donna Attacco con droni ucraini sulla Russia: in fiamme un edificio residenziale, morta una donna nella regione di Mosca e sospesi temporaneamente i voli da e per gli aeroporti della Capitale. Allerta aerea anche a Kiev.

A cura di Ida Artiaco

Massiccio attacco con droni ucraini sulla Russia questa notte. Stando a quanto riportato da fonti locali, decine di droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti e i servizi di sicurezza si sono concentrati nel distretto di Domodedovo, la zona che ospita l’aeroporto più grande della capitale.

Un incendio è scoppiato in un edificio residenziale a più piani nel distretto di Ramenskoye, sempre nella regione di Mosca, mentre la Russia stava respingendo l'attacco. Il sindaco Sergei Sobyanin ha detto sull'app di messaggistica Telegram che l'incendio è scoppiato all'undicesimo e al dodicesimo piano dell'edificio. Inoltre, una donna di 46 anni avrebbe perso la vita e altre 3 persone sarebbero rimaste ferite, come riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Le informazioni sulla morte di un bambino di 9 anni, come ha fatto sapere il governatore della Regione di Mosca Andrei Vorobyov, non sono al momento confermate.

Nell'ondata di attacchi Mosca è stata costretta a sospendere oltre 30 voli nella Capitale, dopo che già gli aeroporti di Mosca Vnukovo e Domodedovo avevano bloccato arrivi e partenze per le segnalazioni di raid con droni. "Con decisione dell'ente statale per la gestione del traffico aereo, sono state imposte restrizioni temporanee all'aeroporto di Mosca-Domodedovo", ha detto il portavoce dello scalo situato a Sud della capitale russa. Più di 60 droni sono stati abbattuti anche nella regione sud-occidentale russa di Bryansk, che confina con l'Ucraina e la regione di Lipetsk nel sud della Russia, dove però non sono stati segnalati danni o vittime.

Anche la difesa aerea ucraina ha fatto sapere di aver abbattuto la notte scorsa tutti i droni kamikaze lanciati dalle forze russe su Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Amministrazione militare della capitale senza precisare il numero dei velivoli abbattuti, come riporta Ukrinform. L'allerta aerea, ha sottolineato l'Amministrazione, è scattata alle 4:00 (le 3:00 in Italia) ed è durata quasi due ore. "Per tutta la durata dell'allarme aereo i droni russi si sono avvicinati alla capitale da diverse direzioni – si legge nel messaggio -. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti i droni nemici". Non sono stati segnalati morti, feriti o danni. Una donna, invece, è rimasta ferita questa mattina in seguito ad un attacco russo su Poniativka, nella regione di Kherson. "Le truppe russe "hanno lanciato esplosivi da un drone su un autobus", ha riferito l'Amministrazione locale.