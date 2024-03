Marito e moglie trovati morti in spiaggia: “Lui ha avuto un infarto, lei è annegata provando a salvarlo” Tragedia sull’isola caraibica di Carriacou, dove una coppia inglese è stata trovata morta sulla spiaggia: secondo una prima ricostruzione, la moglie 76enne sarebbe annegata provando a salvare il marito che aveva avuto un infarto in mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva essere una vacanza rilassante si è trasformata in tragedia per una coppia inglese in pensione. Marito e moglie, rispettivamente di 77 e 76 anni, sono stati trovati morti su una spiaggia dei Caraibi. La notizia si è subito diffusa sui media locali, che hanno parlato di giallo, prima che emergessero maggiori dettagli.

Stando a quanto riporta il britannico Daily Mail, che cita fonti di polizia, Rosaline Foster sarebbe morta annegata nel tentativo di salvare il marito, David John Foster, che sarebbe stato colpito da un infarto mentre era in mare.

I due erano in vacanza con la famiglia sull'isola di Carriacou, nelle Grenadine, quando sabato 9 marzo è avvenuta la tragedia. Stavano visitando la famosa Paradise Beach nel villaggio di L'Esterre, famosa per il suo mare dall'acqua cristallina, quando Foster si è sentito male. Successivamente la polizia ha trovato il suo corpo disteso sulla sabbia ed è stato dichiarato morto sul posto. La moglie, invece, è stata trasferita al Princess Royal Hospital, il principale centro sanitario dell'isola, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso.

La polizia locale ha aperto un'indagine per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo. L'agente Ardell Lewis ha dichiarato a BBC News: "I fatti di base sembrano suggerire che l'uomo potrebbe aver avuto un attacco di cuore e che la signora potrebbe essere andata in suo aiuto, annegando poco dopo". Tuttavia, ha precisato, soltanto i risultati dell'autopsia, che verrà effettuata sui corpi della coppia, potrà sciogliere i dubbi su quanto successo.

La morte dei due turisti inglesi porta a quattro il numero degli stranieri morti a Grenada quest'anno, secondo il media The Loop. Il mese scorso una coppia della Virginia (USA) è stata aggredita e uccisa da un gruppo di detenuti in fuga che erano saliti a bordo del loro catamarano prima di gettare i loro corpi in mare.