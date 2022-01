L’uomo che ha portato il cadavere dello zio in Posta per ritirare la pensione: “Pensavo fosse vivo” “Stava male ma non sapevo fosse morto” ha dichiarato Declan Haughney, l’uomo che, insieme a un amico, ha portato il cadavere dello zio in Posta per avere la pensione.

A cura di Antonio Palma

Continua a proclamarsi innocente Declan Haughney, l'uomo che, insieme a un amico, ha portato il cadavere dello zio in un ufficio postale irlandese per riscuotere la pensione del parente venerdì scorso. “Stava male ma non sapevo fosse morto, pensavo fosse ancora vivo” ha dichiarato infatti agli inquirenti il protagonista della storia che ha sconvolto la comunità locale di Carlow, a sud della capitale Dublino. Nei confronti del 40enne per ora la polizia non ha emesso alcun provvedimento restrittivo ma l’uomo resta indagato per il reato di frode. “Perché avrei dovuto derubare mio zio? Ho 40 anni, non sono un bambino, né un ragazzino” ha spiegato all'Irish Mirror, aggiungendo: “Non sono un idiota a entrare in Posta con un morto per riscuotere i suoi soldi. Non sono matto”.

Declan Haughney continua ripetere di non essersi reso conto che lo zio Peadar Doyle, 66 anni, era già morto quando lui e un altro uomo lo hanno trascinato a piedi da casa sua al vicino ufficio postale per riscuotere la pensione. Secondo il suo racconto, sarebbe stato lo zio a chiedergli di prendere a pensione per lui perché stava male e per questo, dopo il primo rifiuto degli addetti, ha pensato di caricarsi lo zio in spalla per portarlo di persona. “Mi accusano perché in passato ho avuto problemi di droga ma ne sono fuori da tempo” ha aggiunto il quarantenne che in passato è stato anche in carcere per aver truffato una zia rubandole la carta di credito. L'uomo ha raccontato di essere stato anche aggredito a seguito delle accuse nei suoi confronti.

Testimoni però smentiscono la sua versione dei fatti. Alcuni residenti infatti hanno visto lui e l’amico trascinare il 66enne con i piedi per terra per tutto il tempo e anche nell’ufficio postale si sono accorti subito che il pensionato era già morto. Non solo, secondo i primi rilievi del medico legale, l’uomo probabilmente era morto già da alcune ore quando è stato portato in Posta. La polizia comunque ritiene si tratti di morte naturale e ha confermato che non ci sono prove che indichino un decesso sospetto, quindi l'indagine ora si concentra solo sull'assurdo trasporto del cadavere in Posta.