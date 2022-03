L’Ucraina premia il soldato dell’Isola dei Serpenti che aveva detto ai russi: “Andate a farvi fot**re” Roman Hrybov, membro della guardia di frontiera ucraina, si trovava sull’isolotto Zminyi (Snake Island), quando una nave russa chiese a lui e ai suoi commilitoni di arrendersi; la risposta è diventata un grido di battaglia della resistenza contro Putin.

A cura di Biagio Chiariello

È diventato famoso per una frase rivolta ad una nave da guerra russa: "Vai a farti fottere". Roman Hrybov, membro della Guardia costiera ucraina che il 24 febbraio, giorno dell’inizio dell’invasione di Putin in Ucraina, si trovava sull’isolotto Zminyi, la cosiddetta ‘Isola dei Serpenti', ed ora è tornato a casa a Cherkay. E ad attenderlo c'era un premio per il suo servizio.

Inizialmente si pensava che il militare e tutte le guardie di confine di Snake Island fossero state trucidate dai russi, con il presidente Volodymyr Zelensky che aveva assicurata che ciascuno soldato sarebbe stato insignito postumo del titolo di Eroe dell'Ucraina. In realtà Roman e i suoi commilitoni erano stati catturati dagli invasori sullo sperone roccioso a sud del porto di Odessa, quando la città è stata attaccata da Mosca. Poi è stato rilasciato nell’ambito di uno scambio di prigionieri (che ha coinvolto 19 marinai ucraini tra cui i 13 di Snake Island) e successivamente ha ricevuto una medaglia per i servizi resi alla nazione. “Tutti coloro che sono stati fatti prigionieri sono stati scambiati. La Russia ha avanzato questa proposta. Li abbiamo scambiati senza esitazione… Coloro che sono morti, sono degli eroi", ha detto Zelensky.

Ieri 30 marzo il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che Hrybov si trova nella sua Cherkasy e ha twittato un video in cui si vede la guardia costiera ricevere una medaglia per le sue azioni da parte delle autorità locali. Le registrazioni dello scambio radiofonico di Snake Island che coinvolgeva Hrybov sono state ampiamente condivise su Internet e sono diventate virali su vari canali di social media. Il suo ‘Go fuck yourself' è diventata un grido di battaglia per i difensori dell'Ucraina ed è stata anche commemorata in un francobollo dal servizio postale ucraino.